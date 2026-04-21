Starfelt tendrá que esperar

La clasificación de Carl Starfelt para disputar el Mundial con Suecia ha pasado una elevada factura al Celta, que sigue esperando por el central desde finales del pasado mes de marzo. La lumbalgia que el futbolista escandinavo sufrió durante la final de la Repesca contra Polonia se ha complicado más de lo inicialmente esperado y no parece que tenga solución inmediata.

Starfelt se ha perdido ya cinco partidos (tres de Liga y los dos de Europa League contra el Friburgo) y no va a estar recuperado para la inminente visita al inasequible Camp Nou, donde el Celta aspira a retomar este miércoles la senda del triunfo frente a un rival que no ha cedido un solo punto en su estadio esta temporada.

El penúltimo entrenamiento previo al partido, celebrado ayer lunes en la ciudad deportiva, no ha deparado novedades con respecto a la situación del central sueco, que ayer seguía al margen del grupo. A 48 horas del choque, el futbolista continuaba ejercitándose de forma individual y no se espera ya que Starfelt pueda ser de la partida que se desplace a Barcelona. Con suerte, Starfelt estaría disponible el fin de semana para la visita del Celta a la Cerámica, pero vista su lenta evolución nada puede darse por seguro.

Lo cierto es que el conjunto de Claudio Giráldez ha echado de menos al zaguero sueco desde su lesión con la selección. Starfelt ha sido este curso uno de los baluartes defensivos del equipo. En los últimos cinco encuentros en que ha faltado, los celestes han encajado 15 goles, un promedio de tres por encuentro que ha propiciado las derrotas ligueras en Balaídos contra el Alavés y el Oviedo además de la eliminación europea contra el Friburgo en los cuartos de final de la Europa League por un global de 6-1 en la eliminatoria.

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En la sesión preparatoria celebrada ayer en la ciudad deportiva, volvió a participar el centrocampista Andrés Antañón tras jugar el fin de semana con el Fortuna.