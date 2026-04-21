Claudio Giráldez: «Tenemos que estar perfectos para ganar al Barcelona»

Sin Starfelt, que no ha logrado superar su lumbalgia, y con la resaca de la eliminación europea a cuestas, afronta este miércoles el Celta el mayúsculo desafío de convertirse en el primer equipo que puntúa en el Camp Nou esta temporada. Claudio Giráldez asegura que vestuario está decidido a retomar la senda del triunfo y considera el hasta ahora inasequible estadio azulgrana «un escenario muy motivante» para que su equipo recupere su «mejor versión» y tome impulso en los siete partidos finales para repetir clasificación europea. «Tenemos que estar perfectos», ha reconocido el técnico, que mira al final de Liga «con los deberes hechos y en situación privilegiada» para repetir el próximo curso plaza en el continente.

«Quedan siete partidos y tenemos que recuperar nuestro mejor nivel, nuestras mejores sensaciones y, a partir de ahí, competir estos siete partidos estando sextos y en situación privilegiada para repetir el año que viene en Europa», ha destacado el estratega porriñés, que se ha mostrado especialmente motivado con la posibilidad de ganar en un campo hasta la fecha inabordable: «Es difícil imaginar un escenario más bonito para salir de esta situación».

Rueda de prensa de Claudio Giráldez previa al FC Barcelona - Celta / RC Celta

El Camp Nou será la primera y seguramente más complicada parada del «difícil calendario» que aguarda al Celta en la recta final del campeonato y obliga a su equipo a rayar la perfección para sumar los tres puntos. «Vamos al campo del líder, donde lo ha ganado todo. Tenemos que estar perfectos 90 minutos para ganarles», ha señalado, el técnico, que se aferra a las «muchas cosas buenas» que su equipo ha demostrado a lo largo de la temporada: «Llegamos con los deberes hechos y en un momento de forma bueno, intentando recuperar nuestra mejor versión en estos siete partidos que quedan para poder estar otro año en Europa».

«Tenemos claro qué queremos hacer contra el Barça»

Frente a un rival del talento del cuadro que dirige Hansi Flick, Giráldez ha insistido en solo vale dar el mejor nivel. «Es un equipo completísimo en lo ofensivo que tiene un ritmo muy alto de juego. Tenemos que ser capaces de ser efectivos y atacarles bien la profundidad. Defenderles lejos, estar bien cuando estén cerca de nuestra portería y que no tengan su mejor día», ha observado el louriñés. Y ha precisado: «Tenemos claro qué queremos hacer en el partido. Ojalá nos salga a nivel ofensivo como el año pasado y que podamos defender mejor de lo que hicimos allí o en muchos compases en nuestro campo».

El duelo disputado el pasado curso contra el Barça en Montjuic es una buena referencia, según Giráldez, de lo que hay que hacer mañana. «Nos hemos quedado a las puertas de ganarles en dos de tres ocasiones. Para ganarle al Barça tienes que hacer las cosas muy bien y tener la pizca de suerte de que ellos no acierten. Ojalá podamos hacer un partido redondo, eso nos acercaría a la victoria. Podemos hacerlo, estoy convencido, porque lo hemos demostrado en muchas ocasiones».

Recordó, en este sentido, el preparador louriñés que en diciembre pasado el Celta ya ganó en el Santiago Bernabéu tras un bache resultados en la Liga y Europa: «Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos competir en escenarios muy complicados y viniendo de situaciones complejas. Ganamos en el Bernabéu después de perder contra el Ludogorets y el Espanyol y casi quedar fuera [de la Copa] contra el Sant Andreu. Podemos volver a hacerlo».

No han faltado en comparecencia de Giráldez referencias a la situación de Starfelt, cuya lesión de espalda se está prolongando mucho más de lo imaginado. «Evidentemente, nos preocupa, no es lo ideal. No está evolucionando bien, no está haciendo nada con el grupo y va avanzando poco a poco para poder dar pasos pequeñitos que le den confianza para poder estar. Le está dando la lata la espalda», ha apuntado el técnico, que no atisba fecha de reaparición para el central sueco: «Vamos viendo día a día cómo está. Ojalá pueda volver lo antes posible. Él es el primero que está preocupado».

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Claudio Giráldez se ha referido también al estado de forma de Borja Iglesias, a quien últimamente se está viendo más cansando en los partidos, para romper una lanza en favor del delantero santiagués: «Borja nos va a dar mucho de aquí a final de temporada. Es de agradecer la temporada que ha hecho, la cantidad de goles que nos ha dado y las alegrías que nos va a dar de aquí a final de temporada. De eso no tengo duda».