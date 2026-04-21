Claudio Giráldez: «Del Barça me llevaría al Celta a Lamine, Pedri y Raphinha»

Claudio Giráldez lo tiene claro. Si pudiera fichar a un futbolista del Barça... «te diría tres: Lamine, Pedri y Raphinha. Es difícil elegir, todos son muy buenos». Así lo confesó el entrenador del Celta en la charla mantenida con SPORT para explicar después las razones de su acertada elección.

De Lamine aseguró que «es el jugador más creativo y más talentoso del mundo. Monopoliza mucho torrente ofensivo». De Pedri, que «es el pegamento que une a todos, es capaz de construir, de iluminar en conducción. Tiene esa personalidad y trabaja mucho». Y de Raphinha destaca que «es la horma que necesita el zapato del Barça en cuanto a la agresividad, presión y los marcos de ruptura».

«Lamine tendrá tarde o temprano el Balón de Oro y no creo que solo uno»

Para Giráldez son «tres nombres que deberían estar cerca del Balón de Oro. Lamine, si no va a ser este año, será el próximo. Es un elegido, tarde o temprano lo tendrá y no creo que solo uno». Está seguro.

«Mingueza es brutal, ojalá pueda seguir con nosotros»

Giráldez analizó a los cuatro ex del Barça que juegan en el Celta. De Mingueza, que acaba contrato y es muy codiciado, dijo: «Es un futbolista brutal. Tiene una personalidad tremenda. Ojalá pueda seguir, sabemos que va a ser difícil retenerlo. Ojalá pueda tener una carrera importante porque tiene todavía mucho margen de mejora. Lo quiero mucho».

Claudio Giráldez bromea con Óscar Mingueza / RCCELTA

De Ilaix Moriba explica que «nos da un perfil distinto. Es importante en el liderazgo por su forma de competir. Se ha hecho a sí mismo, ha sido capaz de madurar, evolucionar y ser muy fiable en el día a día. Creemos mucho en él».

De Ferran Jutglà admitió: «Ha sido un año para él complicado por una situación personal y lleva dos meses al nivel que todos queríamos, es versátil y trabajador».

Y espera que siga Marcos Alonso: «Ha hecho dos años muy buenos, el palmarés lo tiene por algo. Van pasando los años y sigue dando la cara y con la jerarquía que da tranquilidad a un equipo tan joven».

EL TEST RÁPIDO: Leo Messi y una promesa ¿imposible?

¿Un adjetivo que te defina?

Valiente.

¿Practicas algún deporte?

El pádel. Cada vez menos, voy perdiendo la forma, no me gusta perder y me enfado.

¿Cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos?

Leo Messi.

¿Y de la historia del Celta?

Iago Aspas.

¿Viene Sant Jordi, qué libro recomendarías?

La autobiografía de Agassi, me parece top.

¿En Galicia se come muy bien, mariscada o chuletón?

Me encantan las dos, pero mariscada. Eso es único.

¿Un sueño que cumplir en lo deportivo?

Levantar algún día un título.

¿Si sucede o si el Celta va a la Champions, qué promesa haces?

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Me encantaría decirte que ponerme pelo o teñirme, pero está complicado. No, no, ya está bien así.