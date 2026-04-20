Celta de Vigo
La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
El triunfo txuri urdin ante el Atlético reduce las plazas para estas competiciones por la vía de La Liga
Entre el orgullo, la envidia y la preocupación. El celtismo vivió anoche con la final de Copa del Rey su última estación del vía crucis en el que se convirtió esta semana. El triunfo de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid complica el deseo de regresar en la próxima temporada a las competiciones europeas, tal y como prometieron los jugadores tras la derrota ante el Friburgo. El título copero le garantiza el billete a la próxima Europa League, reduciendo las plazas europeas que se obtienen por La Liga, porque la Real ocupa una de las dos de Europa League vía Copa.
De esta manera, si el Celta de Vigo finaliza la temporada en la actual sexta posición jugaría la Conference League por primera vez en su historia. Por el contrario, si cae a la séptima y el que le adelanta no es el equipo txuri urdin, no volvería a recorrer el viejo continente.
La eliminación de Real Madrid en Champions el miércoles frente al Bayern, la del Betis ante el Braga en Europa League el jueves y el resultado del partido de ayer en La Cartuja han hecho más difícil la tarea de repetir clasificación a un torneo continental, algo que no se logra desde hace más de 20 años. La opción de lograr una quinta plaza para la liga española en Copa de Europa pasa por los resultados que logren Atlético y Rayo Vallecano ante Arsenal y Estrasburgo. También el desempeño de los citados Bayern y Friburgo contra el PSG de Luis Enrique o el Sporting de Braga, nuevos aliados de la afición celeste... aunque sea a riesgo de perder el hermanamiento creado estas dos semanas. Los resultados de esos encuentros determinarán si Alemania logra superar en coeficiente UEFA a España, estando ahora a una diferencia de centésimas.
El conjunto donostiarra es actualmente el séptimo clasificado con 42 puntos, dos menos que el vigués. Pese al comienzo de la campaña, la llegada de Matarazzo les ha devuelto a la zona noble de la tabla además de alzar su segundo título en 40 años. Su calendario, teniendo en cuenta que ya han cumplido el objetivo de la temporada, le enfrentará a varios rivales directos en esta pugna como Betis, Espanyol o Getafe.
Plazas ya asignadas
Los cuatro primeros clasificados -Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético- tienen garantizada la participación en la próxima Champions League. Incluso los de Simone, cuartos clasificados con 57 puntos, tienen 11 de ventaja sobre el Betis.
A partir de ahí la lucha se aprieta debido al bajón de las últimas jornadas de los verdiblancos y el Celta. Real Sociedad (42 puntos), Getafe (41 puntos), Osasuna (39) y Espanyol (38) todavía pueden alcanzar esos dos billetes extras a Europa League y Conference.
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