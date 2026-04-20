La sed del ‘Panda’

«Los golazos del Panda», escribía en las últimas horas la Liga en las redes sociales al recordar que se cumple un año del partido en el que Borja Iglesias anotó tres goles ante el Barcelona en Montjuïc. El delantero compostelano vuelve el miércoles (21:30 horas) al lugar donde firmó su primer ‘hat trick’ -aunque el Barça ya está de vuelta en el Camp Nou- con la sed del goleador que acumula más de un mes sin marcar. El artillero céltico es una de las bazas del equipo celeste para intentar clasificarse por segunda temporada consecutiva para una competición europea. A falta de siete jornadas para concluir el campeonato, los celestes parten desde la sexta plaza para intentar disfrutar de su undécima participación en un torneo continental.

El primer triplete de Borja Iglesias en Primera División sirvió de poco entonces, pues el Celta permitió que el Barcelona remontase el 1-3 en contra que reflejaba el marcador en el minuto 62 de partido. El contratiempo no se quedó en el marcador en contra. Además, el céltico tuvo que enfrentarse tras el partido a los ataques homófobos que le lanzaron desde las redes sociales. Un día que apuntaba a feliz e inolvidable para el ‘Panda’ se torció con la derrota del conjunto vigués y con el comportamiento delictivo de quienes utilizan el anonimato para esparcir odio.

Entonces, Borja Iglesias llegaba a la cita en casa del vigente campeón de Liga con apenas 5 goles en su cuenta particular y esa tarde sumó tres más de una tacada. Ese curso, el compostelano protagonizó un gran cierre de temporada y en los siete últimos partidos de Liga obtuvo 6 tantos. Con 11 goles se convirtió en el máximo goleador del equipo, relevando al noruego Strand Larsen. Ese excelente tramo final de curso del ‘Panda’ contribuyó en buena medida a que el Celta se ganase una plaza europea nueve años después de su última participación en un torneo de la UEFA. En la montaña de Montjuïc, el delantero del Celta se presentó arrastrando una sequía goleadora de tres meses. Su último gol en la Liga lo había firmado a principios de enero en la derrota del Celta en Vallecas (2-1).

Un año después de aquella gesta que ahora recuerda la Liga, Borja Iglesias afronta la visita al Barcelona cargando con otra sequía goleadora, aunque en esta ocasión no es tan pronunciada como entonces. De hecho, el compostelano firmó su último gol en lo que va de temporada el pasado 6 de marzo, en la derrota ante el Real Madrid en Balaídos (1-2). Ese tanto suponía el undécimo del campeonato para el artillero céltico, que entonces se codeaba con los mejores rematadores de la Liga y se mantenía en la pelea por conquistar el Trofeo Zarra al mejor goleador español del curso. La sequía persistente ha llevado al ‘Panda’ hasta la décima posición de la tabla de rematadores, que encabeza Mbappé, con 23 tantos. El primer español es Lamine Yamal, con 15, uno más que su compañero Ferran Torres. Oyarzabal aparece como el tercero de los españoles, con 12 tantos.

Aquella tarde mágica de Borja Iglesias en Montjuïc arrancó con un gol servido por Pablo Durán desde la derecha para que el compostelano embocase con la pierna izquierda después de que el balón pase por delante de la defensa y el portero azulgranas. El segundo llegó tras un remate cruzado. Y en una contra, el ‘Panda’ se plantó ante Szczesny para ejecutar una picadita por un costado del guardameta del Barça, con la rodilla en tierra, y firmar el tercero.

El miércoles se miden dos equipos que vienen de despedirse de su participación en Europa: los azulgranas ante el Atlético de Madrid y los celestes, frente al Friburgo. El equipo catalán busca su segundo título consecutivo de Liga y aventaja en 9 puntos al segundo clasificado, el Real Madrid. El Celta ocupa la sexta plaza, con 44 puntos, y aspira a conseguir la octava victoria fuera de casa en la Liga, donde se ha convertido en el tercer mejor visitante. Para ello, necesitará de los goles de jugadores como Borja Iglesias, al que la intensa temporada parece que comienza a pasarle factura. A los 43 partidos que acumula este curso con el Celta, el compostelano tiene que añadir su participación en las dos últimas convocatorias de la selección española, lo que le ha restado días de descanso que sí han disfrutado la mayoría de compañeros de su equipo. Y su balance con la celeste es hasta ahora de 15 goles (con dos en la Liga Europa y otros tantos en la Copa), después de disputar un total de 2.365 minutos. Con esa cifra ya supera lo jugado la campaña pasada y todavía restan siete jornadas para que concluya el curso, aunque para el ‘Panda’ seguramente se prolongará hasta julio porque cuenta con muchas posibilidades de entrar en la convocatoria de España para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Como delantero, a Borja Iglesias se le exigen goles y su sequía goleadora puede llegar a su fin ante el Barcelona, como le ocurrió la temporada anterior en el día que firmó su primer ‘hat trick’ después de disputar más de doscientos partidos en Primera División, repartidos entre el Espanyol, el Betis y el Celta. El ‘Panda’ tiene sed de goles.

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Pendientes de Starfelt

El Celta regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos para comenzar a preparar la visita del miércoles al Camp Nou. Los célticos continúan pendientes de los problemas de lumbalgia de Carl Starfelt, que se ha perdido los cinco últimos partidos del equipo vigués después de jugar los dos encuentros de la repesca mundialista con Suecia. Starfelt continúa con trabajo individual, según el parte médico difundido por el club, recibiendo a su vez tratamiento de fisioterapia. Por lo tanto, el zaguero escandinavo cuenta con pocas opciones de reaparecer ante el Barcelona. El otro lesionado es Miguel Román, que ya ha dicho adiós a la temporada. El equipo celeste disfrutó de dos días de descanso después de caer eliminado de la Liga Europa por el Friburgo y hoy volverá a trabajar en las instalaciones de Afouteza.