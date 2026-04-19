Fútbol Base
El Celta Juvenil recupera el trono del noroeste después de golear 13-0 al Solares
El equipo de Alberto Suárez se proclama campeón de su grupo de División de Honor tres años después de su anterior título
Jugarán a final de temporada la Copa de Campeones
Vuelve a mandar el Celta en el fútbol juvenil del noroeste de España. El equipo de Alberto Suárez se proclamó campeón de Liga después de una jornada en la que cumplió con una goleada ante el Solares (13-0) y se aprovechó del empate del Deportivo ante el Bansander. La distancia de siete puntos con dos jornadas por disputar permitió que en A Madroa se viviese una gran fiesta en los vestuarios, donde los jugadores vigueses esperaron el final del partido del cuadro coruñés, que empezó media hora más tarde.
Los jugadores célticos saltaron al terreno de juego de A Madroa sabiendo que había que meterle presión al conjunto herculino. Apretaron al Solares abriendo el marcador en los primeros minutos de juego. Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron tremendamente fáciles para los vigueses, que llegaron al descanso con 10 goles de ventaja en el marcador. El partido no tuvo ninguna clase de historia aunque quedará para el recuerdo el partido de Kibet que anotó cinco goles.
En la segunda parte el Celta levantó el pie del acelerador, pero aún así logró tres goles más. Hubo que esperar un rato a que finalizara el partido del Deportivo, cuyo partido empezó media hora más tarde, para celebrar el título de Liga dos jornadas antes de que llegue a su conclusión. Los de Alberto Suárez conquistaron el título que se les había escapado en las últimas dos jornadas (la pasada campaña por un inesperado tropiezo en la penúltima jornada en su campo ante el Pontevedra) y vuelven a ganar una categoría en la que tienen puesto mucho interés desde siempre.
Próximo reto
Ahora el equipo deberá prepararse para la Copa de Campeones que disputarán a la conclusión de la temporada con el resto de equipos campeones de sus grupos de División de Honor. Ahí también habrá algún billete para la Youth League (la Liga de Campeones juvenil) por la que también suspiran en el club desde hace tiempo.
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