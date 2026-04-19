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Fútbol Juvenil / División de Honor

El Celta podría cantar esta mañana en A Madroa el alirón

Partido clave para el Val Miñor , que se juega ante el Arosa media permanencia

Raúl Rodríguez

Vigo

Antepenúltima jornada de Liga, y primer oportunidad de cantar el alirón. Partido importante también para el Val Miñor, que se juega media permanencia ante el Arosa.

El más madrugador será el Celta, que recibe en A Madroa al Solares a partir de las doce. Para los célticos será la primera oportunidad de cantar el alirón liguero, ya que si logran la victoria ante los cántabros, y el Deportivo no gana en Santander ante el Bansander, el Celta se proclamará campeón de Liga.

Ambiente de gala en A Madroa para un partido que finalizará media hora más tarde, esperando el resultado del Deportivo.

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Media hora más tarde, el Val Miñor se juega la vida en Condomínguez. El Arosa llega a Nigrán a un punto del Val Miñor, por lo que la exigencia de los dos equipos es máxima.

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