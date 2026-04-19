Fútbol Juvenil / División de Honor
El Celta podría cantar esta mañana en A Madroa el alirón
Partido clave para el Val Miñor , que se juega ante el Arosa media permanencia
Antepenúltima jornada de Liga, y primer oportunidad de cantar el alirón. Partido importante también para el Val Miñor, que se juega media permanencia ante el Arosa.
El más madrugador será el Celta, que recibe en A Madroa al Solares a partir de las doce. Para los célticos será la primera oportunidad de cantar el alirón liguero, ya que si logran la victoria ante los cántabros, y el Deportivo no gana en Santander ante el Bansander, el Celta se proclamará campeón de Liga.
Ambiente de gala en A Madroa para un partido que finalizará media hora más tarde, esperando el resultado del Deportivo.
Media hora más tarde, el Val Miñor se juega la vida en Condomínguez. El Arosa llega a Nigrán a un punto del Val Miñor, por lo que la exigencia de los dos equipos es máxima.
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