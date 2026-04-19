Acabar con la sangría de goles

Una temporada da para muchos cambios en el comportamiento de un equipo. Se premia la regularidad y el Celta necesita recuperar la fortaleza defensiva para mantenerse en la parte alta de la tabla clasificatoria. El equipo de Giráldez pasa por un mal momento que le ha llevado a encajar 15 goles en los cinco últimos compromisos, incluidos los dos frente al Friburgo alemán que se saldaron con media docena de tantos en contra del conjunto celeste. Esta circunstancia ha coincidido con la ausencia de Carl Starfelt, pero la lesión del sueco no es el único motivo de la vulnerabilidad de un equipo que destacó en buena parte de la temporada por su fiabilidad en la retaguardia; es más, figuraba como uno de los rivales con menos goles encajados, solo superado por los primeros clasificados. La demostración del buen trabajo defensivo de los célticos tuvo su momento álgido en la victoria en el Bernabéu ante un Real Madrid que se vio maniatado en ataque pese a contar con jugadores como Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Valverde o Arda Güler. Esa demostración de fortaleza se quebró y ahora cualquier rival puede aprovecharse de la endeblez de los célticos. Que se lo pregunten al Oviedo, colista de la Liga, que ganó por 0-3 en Balaídos la semana pasada; o al Alavés, que también pelea por la permanencia y se llevó los tres puntos de Vigo después de remontar en la segunda mitad tres goles en contra.

Giráldez analizaba días atrás los problemas defensivos de su equipo no solo desde los errores de los zagueros sino también apuntando como vía de agua el pasillo central por donde los rivales encuentran a veces autopistas libres de peaje para penetrar hasta el corazón del área de Radu. Y parte de esas deficiencias en la columna vertebral del Celta se deben a la ausencia de Miguel Román, uno de los futbolistas que estaba en mejor forma del Celta en el momento de lesionarse en un entrenamiento tras la visita del Real Madrid a Vigo. El gondomareño se lastimó un pie, tuvo que pasar por el quirófano y ya se despidió de la temporada. Se ha perdido los ocho últimos partidos, en los que el Celta acumula dos victorias, otros tantos empates y cuatro derrotas, con 11 goles a favor y 17 en contra. Con esos números resulta complicado añadir una victoria más. De hecho, la última la consiguieron los célticos en Mestalla y para ello tuvieron que anotar tres goles porque el rival amenazó con el empate hasta los minutos finales.

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Sin Carl Starfelt y Miguel Román es como si el andamiaje defensivo del Celta se resquebrajase de golpe y el Celta se viese convertido en uno de los equipos más generosos de la Liga en las últimas jornadas. La resolución del problema parece complicada teniendo en cuenta que a los de Giráldez les esperan en las dos próximas jornadas del campeonato regular el Barcelona y el Villarreal, primero y tercer clasificado, que también figuran en esas posiciones en la lista de mejores realizadores de la Liga. Ante el Barça, los célticos cayeron en la primera vuelta por 2-4 y en su última visita a la Ciudad Condal se vieron sorprendidos por el rival después de ponerse por delante en el marcador con un 1-3 en el minuto 62, después de que el céltico Borja Iglesias firmase un triplete. Menos abultado fue el resultado ante el Villarreal, donde sumó un empate a un gol en Balaídos el pasado agosto. Sin embargo, la última visita del Celta a tierras castellonenses se saldó con un marcador de 4-3. En aquella ocasión, los de Giráldez lograron ponerse en ventaja por 1-2 pero el penalti transformado por Parejo en el minuto 100 deshizo el empate a tres goles que había firmado Starfelt. El sueco, con un problema de pubalgia, podría reaparecer el miércoles que viene en el Camp Nou o el domingo en La Cerámica. El Celta lo necesita para acabar con esa sangría de goles.