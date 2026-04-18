Siete 'finales' para cerrar el curso

El Celta busca consuelo en la Liga después de su eliminatoria de la competición europea, a la que aspira a volver por segundo año consecutivo. Para ello, el equipo de Claudio Giráldez necesita conservar al menos el sexto puesto que ahora ocupa en la clasificación de Primera División cuando restan siete jornadas para que concluya la temporada. El vestuario céltico se conjuga para conseguir el mayor número de puntos en juego y llevarse así el mismo premio que el curso pasado tras su victoria de cierre de campaña en Getafe.

Al Celta le espera un complicado calendario, en el que de forma inmediata afrontará dos salidas de las consideradas difíciles para enfrentarse al Barcelona y al Villarreal, que ocupan la primera y la tercera plaza, respectivamente, en la tabla clasificatoria. El periplo como visitante de los celestes se completará con otros dos compromisos, a priori, complicados, como son el Metropolitano, para enfrentarse al Atlético de Madrid, y San Mamés, donde le espera el Athletic Club. Pese a la complejidad de estos desplazamientos, los célticos parten con la confianza de mantenerse como el tercer mejor visitante de la máxima categoría después de sumar 27 puntos lejos de Balaídos.

Y la senda de la confianza céltica la marca el capitán céltico, Iago Aspas: «En los 7 partidos que nos quedan, hay que disfrutar y hacer ese fútbol alegre que nos caracteriza para seguir disfrutando de una competición europea. Desde el domingo, que volvemos a entrenar, seguir trabajando, seguir mejorando las cosas que no estamos haciendo bien, seguir luchando para volver a la senda de la victoria y que nos lleve a la clasificación a Europa otra vez».

Su compañero Williot Swedberg también confía en alcanzar un puesto privilegiado al final del curso. «Nos quedan siete finales para volver a Europa. Hoy es un día muy duro, pero tenemos que seguir, no podemos quedarnos aquí. Por delante nos quedan siete partidos muy importantes y tenemos que llevar esta energía a esos partidos porque nos jugamos mucho. Creo que lo vamos a conseguir», señaló el delantero sueco tras concluir el partido ante el Friburgo, ante el que firmó su quinto gol en la segunda competición continental.

Y Javi Rodríguez también se suma a la conjura por volver a Europa el curso que viene. «Tenemos que seguir porque nos quedan siete finales en la Liga para volver a Europa la próxima temporada. Lo bueno es que tenemos el fin de semana para desconectar y para alejarnos de todo lo que es fútbol. Despejar las cabezas y volver nuevos la semana que viene», en la que el Celta visitará al Barcelona el miércoles y el domingo, al Villarreal.

Por su parte, Matias Vecino apela a la autocrítica tras las dos derrotas ante el Friburgo: «Lamentablemente, nuestro camino en Europa esta temporada llegó a su fin. Toca hacer autocrítica, corregir y trabajar más que nunca para volver a nuestra mejor versión y poder vivir otro año en competiciones europeas. Agradecer de corazón a la afición el apoyo recibido», añadió el uruguayo.

A falta de siete jornadas, el Celta suma 44 puntos, con lo que necesitaría alrededor de diez más para asegurarse una plaza europea que ahora mismo continúa abierta teniendo en cuenta la plaza extra en la Liga de Campeones que se juegan entre España y Alemania (ésta ha reducido la diferencia a un centenar de puntos). También afectaría al número de plazas europeas si la Real Sociedad se proclama esta noche campeona de la Copa del Rey.

En todo caso, el Betis, con 46 puntos, parte con ventaja sobre el resto de equipos que también persiguen la quinta plaza. El equipo andaluz viene de caer ante el Braga en la Liga Europa y le espera un calendario contra rivales de primer nivel o que pelean por evitar el descenso. La Real Sociedad aparece como el tercer equipo en discordia, con 42 puntos, dos menos que los célticos. El equipo vasco afronta la recta final en dinámica positiva, aunque la final de la Copa le puede pasar factura. Le esperan tras partidos en Anoeta y cuatro fuera. Y el Getafe se ha metido en la lucha por una plaza europea después de una reacción espectacular tras las navidades, aprovechando las buenas incorporaciones en el mercado de fichajes de enero. Los de Bordalás, que vienen de caer en casa del Levante, afrontan jornadas con más equipos implicados en el descenso y un Barcelona que con 9 puntos de ventaja sobre el segundo puede tomarse con calma la recta final del campeonato.

Clasificación

5. Betis 46 puntos

6. Celta 44

7. RSO 42

8. Getafe 41

Calendario

Betis: R. Madrid, Oviedo, Elche y Levante (casa). Girona, RSO y Barcelona (fuera).

Celta: Elche, Levante y Sevilla (casa). Barcelona, Villarreal, ATM y Atlhetic (fuera).

RSO: Getafe, Betis, Valencia (casa). Rayo, Sevilla, Girona y Espanyol (fuera)

Noticias relacionadas

Getafe: Barcelona, Rayo, Mallorca y Osasuna (casa). RSO, Oviedo y Elche (fuera).