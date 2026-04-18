La necesidad de volver a vivirlo

El trayecto iniciado por el Celta el 25 de septiembre del año pasado en Stuttgart llegó a su fin el jueves ante otro conjunto alemán, el Friburgo, después de 14 noches inolvidables de los célticos en Europa. Pero el club vigués, el cuerpo técnico, los jugadores y la afición quieren más y confían en poder repetir el curso que viene la experiencia de disputar un torneo continental. El abanderado de este plan vuelve a ser Iago Aspas, secundado en esta ocasión por el técnico Claudio Giráldez.

«Lo primero que he aprendido es que quiero volver a vivirlo», dijo Giráldez nada más concluir el partido contra el Friburgo. El entrenador espera que su equipo pueda repetir la experiencia europea que en esta ocasión llevó al Celta hasta los cuartos de final de la Liga Europa. «Me encantaría que la temporada que viene fuese muy similar a esta. De verdad, me encantaría. La rabia nos tiene que dar fuerza para volver a clasificarnos para Europa, que es lo que todos queremos», proclamó el porriñés después de que su equipo cayese por 1-3 en Balaídos ante el equipo alemán.

Decisión de Iago

Iago Aspas, que todavía no ha hecho pública su decisión de si continuará o no un año más en activo, también se suma al deseo de saborear de nuevo las competiciones europeas. «Espero que no tardemos tanto en disfrutar de un partido de competición europea en Balaídos», comentó el moañés en referencia a los ocho años que pasaron desde que el Celta cayó en las semifinales de la Liga Europa en Old Trafford y el debut en Stuttgart de la todavía vigente edición de la segunda competición continental. «Se acabó esta maravillosa travesía de la Liga Europa. Volveremos, no me cabe duda». Escribió Aspas en las redes sociales.

«Solo una generación del Celta ha conseguido estar más de un año seguido en competición europea y queremos ser los siguientes. Para eso hay que trabajar y hay que creer y hay que confiar y ajustar muchas cosas. Y recuperarnos física y mentalmente, y recuperar efectivos para poder estar todos juntos de aquí al final de la temporada para volver a conseguirlo», recordó Giráldez al referirse a la dificultad que para un equipo como el Celta entraña clasificarse para un torneo europeo cuando su primer objetivo cada temporada es la permanencia en la máxima categoría.

Aspas, por su parte, apela a centrarse en el tramo final de la Liga, ya que el Celta ocupa la sexta plaza, con muchas opciones de concluir en un puesto europeo. «Desde el domingo, que volvemos a entrenar, seguir trabajando, seguir mejorando las cosas que no estamos haciendo bien, seguir luchando para volver a la senda de la victoria y nos lleve a la clasificación a Europa otra vez». Y recuperando palabras de Eduardo Berizzo, el capitán céltico también confía en que el club alcance en algún momento un título europeo. «Recuerdo, hace 9 años, esa misma sensación de rabia e impotencia, pero algún día golpearemos tan fuerte la puerta que caerá. Orgulloso de todos», añadió.

Trayectoria

Los célticos, que arrancaron con una derrota en Stuttgart, han contabilizado 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 14 partidos, con 22 goles a favor y 19 en contra. Williot Swedberg concluyó como mejor rematador celeste, con 5 goles y 3 asistencias; seguido de Aspas, con 3 goles y 3 pases de gol. También marcaron: Pablo Durán (3), Rueda (2), Borja Iglesias (2), Jutglà (1), Fer López (1), Jones (1), Starfelt (1) y Bryan Zaragoza (1). Además, Oppong, del Niza, y Domínguez, del Dinamo de Zagreb lo hicieron en propia puerta.

Los dirigentes celestes, por su parte, continúan mirando hacia adelante «orgullosos» de lo construido y «convencidos» de que estos pilares «sostendrán» todo lo que está por venir. «Porque las noches europeas volverán. Y cuando lo hagan, volveremos a vivirlas juntos. Esta edición de la Liga Europa nos permitió reencontrarnos con esas noches que hacen del fútbol algo especial», subraya la entidad que preside Marián Mouriño en una nota de prensa.

Tras lamentar el fin de la travesía europea, el Celta recuerda que los sueños «se construyen trabajando, creyendo y sintiéndolos con tanta fuerza que nadie pueda arrebatárnoslos». Además, elogia la comunión que se ha generado entre el equipo y la afición: «En cada ciudad, en cada estadio, siempre hubo una bandera, una bufanda, un corazón celeste o miles… recordándonos que detrás de este equipo hay una gran familia. Nos habéis acompañado por toda Europa y habéis hecho sentir a toda la plantilla el orgullo y la responsabilidad de representar al celtismo», subraya el Celta.

Unos 18 millones de ingresos

El Celta se embolsará unos 18 millones de euros por su participación hasta los cuartos de final de la Liga Europa, una cifra muy superior a los 10 millones que el club presupuestó en un principio por su participación en esta competición continental. Las mayores cantidades económicas a ingresar por la entidad céltica corresponden al fijo por participar (4,31 millones de euros), además del denominado ‘value pillar’, por conceptos como los derechos televisivos y el rendimiento del club en la última década (alrededor de 5,2 millones). El pase a los cuartos de final supuso 2,5 millones, frente a los 1,75 millones por alcanzar los cuartos de final. Cada victoria se paga a 450.000 euros (el Celta ganó 8 partidos), mientras que los empates suponen 150.000 euros (consiguió dos el equipo de Giráldez). Al éxito deportivo de alcanzar unos cuartos de final por quinta vez en su historia, el Celta añade en esta ocasión una importante inyección económica extra que ayudará a rebajar la cifra fijada para la venta de jugadores que el club prevé como vía para cuadrar las cuentas del presente ejercicio.