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La heroica carrera del exjugador del Celta Natxo Insa para salvar la vida a su compañero en Asia

El héroe de la permanencia del 4,01% tomó acción tras la espeluznante acción que sufrió su compañero en la Champions Asiática

La heroica carrera del valenciano Natxo Insa para salvar la vida a su compañero

La heroica carrera del valenciano Natxo Insa para salvar la vida a su compañero

Redacción SD

R. V.

Jaume Puig

Vigo / Valencia

Natxo Insa vuelve a ejercer de héroe para su equipo, aunque no por motivos estrictamente deportivos. Un lance del juego pudo acabar en tragedia en la Champions asiática cuando Ali Majrashi, futbolista de Al-Ahli, golpeó a Jairo, jugador del Johor, tras un intento de chilena en la cabeza, cayendo desplomado y generando mucho miedo en sus compañeros de equipo.

Conscientes de la gravedad de la escena, los jugadores empezaron a desgañitarse solictando la entrada de las asistencias médicas para ver a Jairo después de recibor semejante golpe. La lentitud a la hora de actuar empezó a desesperar a todos los presentes, que pedían a gritos esa entrada.

Natxo Insa se tomó acción ante la inactividad

Viendo la inactividad, un jugador del Johor decidió pasar a la acción y correr a toda velocidad a por la camilla para acercarla a su compañero y también para arengar a activar el protocolo de atención de inmediato y salvar la vida de su compañero en un momento de máxima incertidumbre.

El protagonista fue el valenciano Natxo Insa, exjugador del Celta de Vigo y autor de goles clave en la permanencia de la temporada 2012/13. En aquel retorno a Primera el canterano de Valencia y Villarreal anotó contra Barcelona y Espanyol, logrando que el equipo de Abel Resino pudiera seguir en una máxima categoría del fútbol nacional de la que no se ha vuelto a ir.

A sus 39 años el mediocentro alicantino es el capitán del club presidido por el Príncipe de Johor, donde acumula 7 títulos de Liga, cuatro de Copa y uno de Supercopa. La acción se ha viralizado en redes sociales por la clara lección de liderazgo y de cuidar a sus compañeros.

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Fuera de peligro

Afortunadamente el futbolista está fuera de peligro y estable, pero siendo sometido a exhaustivos exámenes médicos en el hospital para tratar de descartar por completo ninguna lesión de gravedad tras el duro golpe.

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