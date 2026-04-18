Un Claudio Giráldez centenario: las cifras de los primeros 100 partidos con el Celta

Dos años han sido suficientes para que Claudio Giráldez se convierta en un entrenador centenario con el Celta. La cifra redonda la alcanzó el jueves pasado en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa. No pudo celebrarlo con una victoria, pero su balance de resultados desde que en marzo de 2024 se hizo cargo del equipo es muy favorable. Con Giráldez, el Celta ha sumado 43 victorias, 24 empates y 33 derrotas, lo que supone que solo pierde uno de cada tres partidos que disputa. No está mal para un entrenador procedente en la cantera celeste y que apuesta por los jóvenes futbolistas formados en A Madroa, como quedó reflejado una vez más en el último compromiso europeo: nueve de los dieciséis jugadores que utilizó ante el conjunto alemán pasaron por las categorías inferiores del club vigués.

Este recorrido de Giráldez con el Celta arrancó el 13 de marzo de 2024 con un valioso triunfo en el Sánchez Pizjuán que dio oxígeno al equipo que con Benítez se aproximaba peligrosamente al fondo de la clasificación de Primera. La puesta en escena de Giráldez en la élite resultó brillante, pues en los diez primeros partidos al frente del equipo solo sufrió tres derrotas: en casa del Betis, del Alavés y el Atlético de Madrid. Su excelente adaptación al fútbol de máximo nivel animó al club a renovarle el contrato por una temporada cuando apenas había alcanzado su primer mes al frente del Celta. Los celestes cerraron la temporada en la decimotercera plaza, sin los agobios habituales por sellar la permanencia, pues consiguió 41 puntos, 8 más que un Cádiz que marcó el descenso.

«Quiero ser valiente y lo quiero transmitir en mi forma de vivir y de entrenar», había señalado Giráldez en su presentación como entrenador del Celta y en esos primeros diez partidos cumplió su palabra: el equipo comenzó a recibir muchos elogios ante su apuesta por el buen fútbol. Y en la primera temporada completa que dirigió al equipo celeste, el preparador porriñés consiguió devolverlo a las competiciones europeas ocho años después de la triste despedida en Old Trafford.

Con la victoria en Getafe, el Celta firmaba la séptima plaza final en Primera División, después de una temporada en la que disputó 42 partidos, de los que cuatro correspondieron a la Copa del Rey. Inolvidable resultó el duelo copero en el Bernabéu, donde el Celta llevó al Real Madrid al límite y a una prórroga. Quedó apeado del torneo tras un polémico arbitraje. Los célticos sumaron ese curso 19 victorias, 7 empates y 16 derrotas. En la visita a Anoeta, Giráldez alcanzó el medio centenar de partidos con el Celta, que en ese mismo partido el club celebraba su partido número 2.000 en la máxima categoría. Y ambas cosas las festejaron los célticos con una victoria ante el Real Sociedad gracias a un gol de Alfon.

En mayo de 2025 el celtismo celebraba el regreso a Europa, a la vez que el equipo se aseguraba su decimocuarta temporada consecutiva en Primera División, algo que solo había alcanzado en una ocasión durante sus cien años de historia. Giráldez se convertía en uno de los entrenadores de moda del fútbol español después de conseguir que un equipo plagado de canteranos figurase como una de las revelaciones de la Liga. La competición europea se convirtió en un gran aliciente para una afición que no dejó solo a su equipo, jugase en Alemania, Croacia, Serbia, Bulgaria, Grecia o Francia.

El equipo vigués logró superar la primera fase de la Liga Europa al mismo tiempo que se mantenía en la mitad alta de la tabla del campeonato doméstico. Es más, a falta de ocho jornadas para concluir la Liga, el conjunto de Giráldez selló la permanencia para poder disfrutar de la decimoquinta temporada consecutiva en la élite, un hecho nunca antes alcanzado por el club vigués.

Perspectivas de futuro

«Llevamos el mayor período de nuestra historia en Primera y consolidar eso es lo primero. A partir de ahí, el crecimiento de todos viene de aprender de los errores, ser ambiciosos y coherentes», afirmaba Giráldez al hablar del primer reto del equipo. El segundo, que en esta ocasión era llegar lo más lejos posible en Europa, acabó el jueves pasado en Balaídos ante el Friburgo. Hasta ahí, el Celta ha disputado esta temporada 48 partidos, con 19 victorias, 15 empates y 14 derrotas, dos tropiezos menos que los que acumula un equipo como el Real Madrid a estas alturas del curso. Lo recordaba Giráldez tras caer ante los alemanes y días después de firmar una nueva renovación con el Celta hasta 2028.

Hasta entonces, el louriñés tendrá tiempo suficiente para alcanzar los dos centenares de partidos al frente del equipo celeste, en el que jugó su recordado tío Pepe Lemos. «Esperamos que esta renovación no sea la última porque soy feliz y estoy en el club de mi vida», proclamaba tras renovar Giráldez , que con apenas 38 años de edad ya figura como el sexto entrenador con más partidos en Primera División con el Celta. El miércoles en el Camp Nou (21:30 horas) dirigirá el número 80 en Liga española.