Williot: «Quiero dar las gracias a la afición»
El sueco explica que "tenemos que llevar esta energía a los partidos que faltan"
Redacción
Williot Swedberg, autor del único gol del Celta en la eliminatoria, aprovechó su comparecencia ante Celta Media, el canal oficial del club, para agradecer a la afición su apoyo incondicional después de otra decepcionante derrota. «Quiero dar las gracias a la afición por apoyarnos en Europa y sobre todo antes, durante y sobre todo después del partido, que estaban muy orgullosos de nosotros», señaló el sueco tras el encuentro.
Williot confía en dar una alegría a los aficionados en un tramo final de Liga en el que el Celta sigue bien posicionado para repetir clasificación europea. «Quedan siete partidos muy importantes. Tenemos que llevar esta energía a estos partidos porque hay mucho por jugar y conseguir y estoy seguro de que lo vamos a hacer», destacó.
Javi Rodríguez, por su parte, reconoció en zona mixta que el gol del Friburgo en su primer disparo contra la portería celeste propiciase que «se nos hiciese muy largo el partido», pero se mostró «orgulloso de lo que nos ha llevado hasta aquí y de esta afición».
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