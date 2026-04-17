La quinta plaza se complica

A la LaLiga se le complica la obtención de la quinta plaza con la eliminación de Celta y Betis en la Europa League, en la que sigue vivo el Friburgo. En Champions, el Atlético mantiene la candidatura española midiéndose a distancia con el Bayern, que avanza por el otro lado del cuadro. Como consuelo, el Rayo Vallecano se ha metido en semifinales de la Conference, en cuya cuneta se ha quedado el Mainz. Dos representantes vivos por cada bando, por tanto, en ese puslo.

Tras los resultados de esta última ronda, España suma 21.405 puntos y Alemania se acerca, con 21.214 puntos. La Premier League (26.569) tiene garantizada una de las dos plazas extra de la Champions y Portugal, pese a la clasificación del Sporting de Braga, queda lejos de españoles y alemanes (20.100).

Los bracarenses, en cualquier caso, vivieron una noche mágica en Sevilla. El cuadro luso, después de verse superado netamente en la primera parte por el Betis, borró en la segunda al equipo español y sorprendentemente le dio la vuelta al marcador del partido (2-4) y de la eliminatoria (3-5) para colarse en las semifinales de la Liga Europa, torneo del que se quedan apeado los verdiblancos cuando eran los claros favoritos para pasar y más tras el empate a uno con el que acabó el encuentro de la ida.

Sendos goles del brasileño Antony (m.13) y del marroquí Abde (m.26) hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Liga Europa, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido, con tantos de Carvalho (m.49), del exmalaguista Horta, de penalti, (m.53) y del francés Gorby (m.74).

Borrada la ambición de una semifinal española, serán Friburgo y Sporting de Braga los que pugnen por una plaza en la final. La otra plaza estará ocupada por un equipo inglés. Falta saber si será el Aston Villa o el Nottingham Forest.

No duró mucho la incertidumbre sobre la presencia del Aston Villa. Después del 1-3 de la ida en Italia, los de Unai Emery golearon en la primera parte al Bolonia. Ganador de cuatro Europa League, Emery quiere la quinta. Y la quiere en un club que lleva tres décadas sin besar un trofeo. Los de Birmingham dejaron la eliminatoria lista para sentencia en Bolonia, pero no dieron ningún indicio de una posible remontada en casa.

La madera, una expulsión torpe de Jan Bednarek y un gol de Morgan Gibbs-White propició la primera clasificación europea del Nottingham Forest a unas semifinales en 42 años. Los de Vitor Pereira hicieron buena la vuelta en casa, se impusieron a un Oporto que jugó más de 80 minutos con uno menos y que se topó en dos ocasiones con los palos.

Con la eliminación del Bolonia y del Fiorentina, el fútbol italiano se queda sin representantes en las principales competiciones europeas, un hecho que refleja el momento que atraviesa el ‘calcio’ y la crisis que afecta a un país que además se quedó sin Mundial por tercera vez consecutiva.

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Gloria vallecana

El Rayo Vallecano perdió (3-1) en casa del AEK Atenas pero se metió en semifinales de la Conference League con el 3-0 que había sacado de la ida la semana pasada, un paso histórico por Europa para el conjunto madrileño. Los de Iñigo Pérez, que se medirán ahora con el Estrasburgo, rozaron el drama cuando todo parecía de cara, con ese 3-0 de Vallecas. Europa elevó el listón en el casi inexpugnable Allwyn Arena de Atenas pero el Rayo se coló entre los cuatro mejores del continente por primera vez con el tanto de Isi en el 60.