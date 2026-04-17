La promesa de Iago Aspas a la afición tras la eliminación europea del Celta: «Volveremos, no me cabe duda»

Con las lágrimas todavía frescas en las mejillas, Iago Aspas ha dado por acabada «esta maravillosa travesía de la UEFA Europa League». El capitán del Celta que logró iniciar la singladura con aquel gol en Getafe el pasado 24 de mayo se despidió a través de un post en Instagram de su tercera participación en esta competición que ya alzó con el Sevilla en 2016. En la recopilación de fotos del encuentro de ayer ante el Friburgo ha querido también lanzar un mensaje de ánimo a todo el celtismo que despeja dudas sobre una posible retirada: «Volveremos, no me cabe duda»

El moañés se mostró visiblemente emocionado el jueves al término del encuentro, cuando durante 20 minutos fue ovacionado por los miles de aficionados que no se quisieron ir de Balaídos tras la derrota y el pitido final. «Recuerdo hace 9 años esa misma sensación de rabia e impotencia», apunta ante el evidente símil de las imágenes de Manchester en mayo de 2017, «pero algún día golpearemos tan fuerte la puerta que caerá!», añadía recuperando la frase de Eduardo Berizzo.

La publicación viene acompañada de la canción Iris de los Goo Goo Dolls: «Y no quiero que el mundo me vea / porque creo que no lo entenderían / cuando todo está hecho para que se rompa / solo quiero que sepas quién soy», relata en el estribillo el tema lanzado en 1998.

Aspas se reconoció «orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros y cuerpo técnico sin olvidarme de vosotros afición», añadiendo un emoticono mostrando músculo. En la publicación en su red social han comentado y mostrado su apoyo jugadores como Borja Iglesias, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez (cedido en el Racing) o Carlos Domínguez. También C.Tangana, quien se sumó a ese deseo de que el futbolista moañés prolongue su contrato un año más: «El año que viene capitán», añadía el compositor de Oliveira dos Cen Anos.

Esperanza de que sea pronto

Al término del encuentro Iago Aspas también se mostró tan dolido como optimista en un retorno a las competiciones continentales. «Llevo, no sé, 300 partidos o 200 y pico para volver a jugar en Europa. Espero que la próxima vez no tardemos tanto en disfrutar de un partido de competición europea en Balaídos y eso nos pasa por el siguiente fin de semana», apuntó el morracense, que ya pone el foco en LaLiga, decidido a repetir clasificación continental: «En los 7 partidos que nos quedan, disfrutar, hacer ese fútbol alegre que hacemos para seguir disfrutando de una competición europea»