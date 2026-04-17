El Celta Fortuna recupera su mejor cara

El Celta Fortuna tiene una mala idea en la cabeza que a esta hora ha comenzado a generar una inevitable congoja en Tenerife. Los de Fredi, revitalizados en las últimas semanas, liquidaron en Balaídos al Cacereño para situarse a seis puntos de los canarios (con un partido más disputado) y prolongar la persecución con la esperanza de que eso pueda alterar la paz del líder en las cinco jornadas que restarán cuando acabe este fin de semana. No tiene otra cosa que hacer el conjunto de Fredi que ya sabe que esa segunda plaza no se le escapará y que llegará al play-off con la ventaja de disputar en casa los partidos de vuelta.

Si quedaba alguna duda la volvió a disipar ante el Cacereño en un partido en el que el equipo de Fredi recuperó una de sus mejores versiones con la pelota. Siguen existiendo pequeñas desconexiones atrás y errores evitables, pero la circulación del balón y la precisión volvieron a ser las de los mejores días. Y a eso añadieron un festival de remates que o encontraron la red, los postes o al buen portero cacereño.

Burcio controla un balón ante un rival. / Pedro Mina

Le está sucediendo al equipo de Fredi lo contrario que a los «mayores», afectados por un virus que ha llevado a casi todos los miembros de la plantilla a ofrecer en estos momentos de la temporada una de sus versiones más grises. En el filial florecen casi todos. Hugo González, Burcio, Antañón, Capde, Óscar Marcos, Angel...todos están creciendo en el momento justo y a Fredi se le acumulan las buenas noticias. Ayer por encima de todo volvió a emerger la figura imperial de Hugo Burcio que manejó el partido a su antojo. En el robo, en el control y en la conducción. Es una evidencia que la categoría se le queda pequeña. A su alrededor el Fortuna fue construyendo una victoria rotunda que se abrió gracias a un golpe de fortuna cuando Crespo introdujo en su portería un centro desde la derecha. Fue un bálsamo para que el filial se manejase con más soltura aunque es verdad que el Cacereño, inmerso en la pelea por la permanencia, amenazó en ocasiones con sus transiciones y en un par de situaciones comprometieron a Coke. Pero el partido estaba en que el Fortuna no se enredase de forma innecesaria. Sin grandes errores el partido estaba en su mano. Burcio estrelló un balón en la escuadra en la mejor ocasión antes del descanso para los vigueses, finos como pocas veces con la pelota aunque con menos remate que otros días.

En el segundo tiempo el Cacereño varió el planteamiento para ir a buscar de un modo más descarado al Fortuna en la presión, pero los vigueses siempre encontraron el camino para salir. Solo en los primeros minutos sufrieron más de la cuenta. Luego la jerarquía de Burcio se hizo más evidente y eso sumado a las apariciones de Hugo González acabaron con el Cacereño. Los dos fueron protagonistas del segundo gol que empezó en una extravagancia del portero extremeño, pero su despeje fue controlado por Burcio que puso a Hugo al espacio para que este entregase en bandeja el gol a Alvaro Marín.

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Liquidado el asunto al partido le quedó ver algunas de las acciones tan clásicas de Angel Arcos y sobre todo el impresionante disparo de Dela que supuso el tercer gol, un misil que entró por la escuadra tras golpear el larguero. Fredi celebró el gol reclamando a su defensa que quería portería a cero. Toda una declaración de principios. El Celta Fortuna ya tiene el segundo puesto en el bolsillo, pero ahora se ha propuesto amargarle el final de temporada a un Tenerife y comprobar si al equipo más bregado de la categoría aún le pueden temblar las piernas. n