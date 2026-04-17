Claudio: «Hemos estado muy lejos de pasar»

Claudio Giráldez asumió con deportividad la eliminación del Celta en unos cuartos de final de la Europa League en los que el Friburgo fue netamente superior, tanto en Alemania como ayer en Balaídos. «Han sido justos vencedores, tanto del partido como de la eliminatoria. Hemos arrancado bien, con agresividad, pero nos ha faltado finalizar para intimidar más al rival. Ellos han aprovechado un par de interrupciones para ajustarse mejor, vuelven a estar más cómodos en los pares, y en los momentos importantes del partido también han tenido mucho acierto», lamentó en el preparador celeste en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador porriñés admitió que su equipo estuvo «muy lejos» de poder pasar una eliminatoria que se torció casi definitivamente con el primer gol del Friburgo: «Todo lo resume el primer gol. Se puede defender mejor la acción del juego directo. Rueda reacciona tarde, pero aún así le cae un balón a un delantero diestro en la izquierda y la mete de volea en la escuadra. Fue un jarro de agua fría. A partir de ahí, tenemos un momento de querer defender con el corazón y nos viene el segundo», analizó el técnico, que valoró la mejoría del Celta tras el descanso: « El equipo ha intentado dar la cara en la segunda parte, ha generado más llegadas. Pero hemos sido inferiores, es una realidad. No nos ha dado para poder estar en semifinales. Ellos han sido superiores, felicitarles porque tiene mucho mérito los dos partidos que han hecho».

Claudio Giráldez pone ya el foco en la Liga con el objetivo claramente definido de repetir clasificación europea la próxima temporada. «Lo importante es que estamos en disposición de poder jugar, otra vez, el año que viene competición europea y es en lo que nos tenemos que centrar ahora», destacó el técnico, que no perdió la oportunidad para expresar su agradecimiento al celtismo: «Dar las gracias desde aquí a toda la afición, a los que han estado en el recibimiento, a los que no han podido venir, a los que han animado durante todo el partido, a los que se han quedado al final. Nos sentimos muy orgullosos de la afición que tenemos y creo que ellos también de los jugadores».

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La situación de Iago Aspas, que aún no ha decidido si va a colgar las botas a final de esta temporada, centró parte de la conferencia de prensa del técnico céltico, que se mostró confiado en poder contar con él, al menos durante una temporada más. «Sabemos que está en un momento de decisión y ojalá quiera seguir viviendo esto y nos pueda seguir aportando como está haciendo este año. Sabemos que su final cada vez está más cerca y nos da también rabia por él», apuntó Giráldez, que sigue teniendo un buen pálpito sobre su la continuidad del moañés: «Yo creo que va a seguir, pero es mi opinión. No es que él me haya dicho nada y tampoco tenemos que forzar mucho más la situación. Él es una persona que siente mucho el fútbol, que siente mucho el Celta y supongo esperará a ver cómo acaba la temporada. No hay que darle más vueltas».