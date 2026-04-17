El Celta Fortuna busca dar otro paso
Los de Fredi Alvarez reciben en Balaídos al Cacereño para amarrar la segunda plaza
Redacción
Reforzado por la victoria incontestable de hace una semana en el campo del Arenas (0-5) el Celta Fortuna regresa a Balaídos un viernes para dar un golpe definitivo y dejar resuelta la segunda plaza que le concederá ventaja de campo en las eliminatorias del play-off de ascenso. Los de Fredi Alvarez, con un margen de siete puntos sobre el Castilla (que tiene un partido más) y ocho sobre el resto, lo tiene en su mano. Ganar los partidos en casa sería suficiente para sellar esa plaza y la mejor clasificación histórica del filial en la tercera categoría del fútbol nacional.
El partido también es importante para recuperar sensaciones como local donde ha sufrido para sumar puntos en el último tramo aunque su experiencia más reciente delante de su parroquia fuese la victoria con dos goles en el descuento sobre el Athletic B. Hoy confían en que no sea necesario llegar a esos extremos. Visita el estadio vigués el Cacereño que es un equipo que en estos momentos ocupa plaza de descenso a Segunda Federación por lo que el partido es especialmente importante para ellos. Fredi espera un partido con un rival esperando para castigar a la contra, una situación a la que ya están acostumbrados. El técnico moañés tiene a casi toda su plantilla a disposición salvo los lesionados Joel López, Vicente Nunes y Mbaye. Ellos no estarán en el equipo, pero el resto de los jugadores sí estarán a disposición de Fredi Alvarez. n
CAMPO: Balaídos.
HORA: 19:00 (hoy).
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