Aspas: «Lo que tenga que venir, vendrá»

Iago Aspas no puso reparos a la derrota ante el Friburgo en el que ha podido ser el último partido europeo del capitán celeste, que sigue deshojando la margarita sobre su retirada de los terrenos de juego. «Pues no lo sé, por ahora seguir disfrutando dentro del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá», respondió el moañés al ser preguntado por Movistar sobre su futuro.

Pese la decepción por la eliminación europea, Aspas se mostró «orgulloso» del trabajo de sus compañeros y del comportamiento de la afición: «Estoy orgulloso de vivir el día a día con estos compañeros, del maravilloso cuerpo que tenemos, de esta afición. Es el tercer partido seguido que perdemos en casa».

No menos orgulloso estaba el capitán del Celta de la trayectoria del equipo en la Europa League, una competición que no se juega todas las temporadas y que el Celta aún puede jugar el próximo curso. «Llevo, no sé, 300 partidos o 200 y pico para volver a jugar en Europa. Espero que la próxima vez no tardemos tanto en disfrutar de un partido de competición europea en Balaídos y eso nos pasa por el siguiente fin de semana», apuntó el morracense, que ya pone el foco en LaLiga, decidido a repetir clasificación continental: «En los 7 partidos que nos quedan, disfrutar, hacer ese fútbol alegre que hacemos para seguir disfrutando de una competición europea»

El delantero celeste no pudo ocultar, con todo, su disgusto por haber quedado eliminados de una competición en la que tanto la plantilla como la afición habían depositado una gran ilusión. «Es una decepción, todos teníamos muchas esperanzas en este partido sabiendo la dificultad que lo vivimos en el partido de ida y la efectividad en el día de hoy. Ha sido un pasaje precioso la Europa League», dijo Iago, que puso el valor el dulce momento competitivo y social que el Celta vive desde la pasada temporada: «Los compañeros son muy jóvenes, no han sabido por todo lo que tenemos que pasar. Ahora estamos viviendo un momento perfecto de fútbol, de comunión con la afición y espero que eso no se pierda en el futuro».