Acto de fe para un milagro

El Celta ha hecho de la proeza un acto de fe y se ha conjurado para firmar una remontada heroica y certificar esta tarde frente al Friburgo (Balaídos 18.45 horas, Movistar Liga de Campeones) la mayor remontada europea de su centenaria historia. Casi un milagro busca el conjunto de Giráldez, que necesita voltear una desventaja de tres goles frente a un rival que fue muy superior la pasada semana en la ida y se presenta en el coliseo celeste con todo su arsenal a punto.

«Queremos vivir una noche histórica», ha proclamado el estratega celeste, que se ha niega a arrojar la toalla. Desde la misma noche de la derrota Giráldez ha hecho de la remontada una cuestión de fe, aferrado a la excelente campaña que, pese a los malos resultados de los últimos partidos, viene firmando su equipo, la probada capacitación de sus futbolistas y el afán de seguir adelante en una competición que ilusiona como ninguna otra.

Dificíl reto

Los futbolistas coinciden con el técnico en que la remontada es posible y esta convicción se ha trasladado a la grada, que empujará hasta el último aliento en busca de la proeza. A lo largo de la semana se han enumerado los muchos motivos que existen para creer en el equipo y se ha recurrido a la historia para tirar de épica, evocando históricas remontadas europeas que el Celta certificó con brillantez cuando pocos apostaban por él. Pero el 4-0 a la Juventus, el 1-3 del Villa Park o el 5-2 que el equipo celeste le endosó al Estrella Roja palidecen en dificultad comparado con el desafío que el conjunto de Giráldez tiene ahora por delante. Nunca había necesitado el Celta hacer tres goles para igualar en Europa una eliminatoria a doble partido y solo una vez en su historia, en la Copa del Rey, logró dar la vuelta a este resultado.

Para lograrlo esta tarde, el Celta deberán presentar una versión muy mejorada, casi perfecta, con respecto a la ofrecida en Friburgo. Los celestes tratarán de imponer un ritmo alto de juego y apoyarse en su potencial ofensivo para meterse de nuevo en la eliminatoria, pero deben hacerlo sin desarroparse porque un gol del conjunto alemán convertiría la remontada en una misión imposible.

Baja de Starfelt

La baja de Starfelt, que no ha logrado superar la lumbalgia que lo mantiene inactivo desde que participó en la Repesca del Mundial con su selección, es el principal incordio con el que tendrá que lidiar Giráldez de puertas adentro. La baja del central sueco ha propiciado en los últimos partidos una sangría (12 goles en contra en 4 encuentros) que el Celta necesita cortar de raíz, especialmente frente a un adversario que explota con mucho peligro los centros laterales y saca un gran provecho de las acciones a balón parado. Yoel Lago y Aidoo se disputan la plaza del sueco en el eje de la zaga, para acompañar a Javi Rodríguez y Marcos Alonso. Rueda, ausente por sanción en Friburgo, podría ser novedad en el carril derecho, con Mingueza o Carreira en el izquierdo. Ilaix y Vecino apuntan al doble pivote, como en Lyon, mientras en el frente ofensivo Borja Iglesias y Jutglà parecen una apuesta segura, acaso con Hugo Álvarez a la izquierda, para dejar a Williot el papel de revulsivo.

El Friburgo, mientras, se presenta en Vigo sin bajas y con Matías Ginter, el mandamás de su defensa, y Johan Manzambi, cuya rodilla dio el pasado domingo un susto, aparentemente en plenitud de facultades. Julian Schuster, pese a su amplia ventaja, no se fía del Celta y ha pedido a sus futbolistas «máxima concentración» para afrontar el choque «con la misma intensidad» que en Friburgo.