Vecino: «Podemos darle la vuelta a la situación»

Matías Vecino no difiere en su discurso del de Claudio Giráldez: la remontada es posible y el Celta pondrá todo de su parte para hacerla realidad. «El equipo ha recorrido un largo camino para llegar a estas instancias. Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de afrontar el partido, de llegue la hora de inicio. En nuestra casa y siendo el Celta que todos conocemos, podemos darle la vuelta a la situación», ha declarado el centrocampista uruguayo, que ha comparecido este miércoles junto al técnico en la rueda de prensa oficial previa al encuentro.

El medio centro, pese a la desventaja con que cuenta el rival, ha opinado que el Celta ha dado esta temporada motivos para creer que es posible hacer saltar la sorpresa. «Está claro que no fue una buena semana, pero tenemos muchas cosas a las que agarrarnos para creer que va a ser un gran día para nosotros», ha señalado el pivote, que ha pedido valentía para ir a buscar al Friburgo a su campo: «Tenemos que ser valientes para apretar la pérdida en campo rival, estar mucho tiempo allí y tener el acierto para embocar tres goles en un partido. Tiene que ver con el convencimiento y el fútbol».

Vecino ha valorado la buena campaña del Celta y se ha mostrado partidario de pensar en positivo, poniendo el foco en muchas de las cosas que el equipo ha hecho bien. «Debemos transmitir tranquilidad y enfocarnos en las muchas cosas que el equipo ha hecho bien. Como equipo somos fuertes y tenemos que agarrarnos a las cosas positivas y salir al campo con mucha ilusión y ganas», ha destacado. El charrúa ha precisado que tiene que ser el equipo, con su buen fútbol, el que tire de la grada: «Hacer un buen partido y ser nosotros los que arrastramos a la gente. El equipo de adentro a afuera tiene que transmitir que es posible».

Vecino, que ya estuvo a punto de remontar un resultado adverso similar el pasado curso con el Lazio frente al Bodo Glimt, ha expresado su confianza en que esta vez sí pueda rematar la faena, aunque para ello será necesario ser intensos y comprender que requiere en cada momento el choque: «Necesitamos un equipo que entienda los momentos, que sea firme en los duelos, que mejore las situaciones en las dos áreas, que es lo que nos ha costado en los últimos dos partidos».

El penúltimo de los fichajes invernales del Celta ha asegurado también que ya está totalmente recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado algunas semanas de los terrenos de juego. «Me siento mucho mejor. Fue una pena porque estaba en un buen momento y estar casi tres semanas parado no es lo ideal. Me costó un poquito el regreso, pero ya he sumado entrenamientos», ha comentado.

Finalmente, el centrocampista uruguayo ha reconocido que le encantaría marcar mañana su primer gol con el Celta: «Ojalá. En el pasado he tenido posibilidades de hacer algunos goles importantes. Sería en un día especial, siempre que sirva para ganar y para pasar de fase. Si veo el espacio, siempre me gustó entrar al área. Vamos a ver cómo se presta el partido».