Julian Schuster: «No vamos a especular»

El entrenador del Friburgo, Julian Schuster, dejó claro este miércoles que en el duelo de mañana contra el Celta en Balaídos no especularán con el resultado que lograron en su estadio, según recoge la agencia EFE. «Mi mayor deseo es llegar a las semifinales. No vamos a especular, intentaremos ser nosotros mismos. Confío en que mis jugadores no se dejen intimidar por el ambiente que habrá en el estadio», comentó el técnico alemán en rueda de prensa.

Su equipo encara el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa con una renta de tres goles, después de ser muy superior al Celta en el Europa-Park Stadion. Pese a ello, Schuster recordó lo sucedido anoche en el Metropolitano, donde el FC Barcelona estuvo cerca de remontar el 0-2 que había logrado el Atlético de Madrid en el Camp Nou. «Cualquiera que haya visto ese partido se habrá dado cuenta de lo rápido que puede cambiar un resultado de una eliminatoria», avisó el técnico del Friburgo.

El autobús del Friburgo, en Peinador. / Alba Villar

Por otra parte, confirmó que el centrocampista suizo Johan Manzambi está recuperado de la lesión que sufrió ante el Mainz. «Johan entrenó con normalidad esta mañana y podemos contar con él si así lo consideramos», comentó Schuster, quien tiene en mente «uno o dos nombres» por si necesita realizar alguna rotación, aunque no quiso desvelar de qué jugadores se trata.