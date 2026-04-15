Giráldez, en la previa del Friburgo: «Estamos convencidos de que vamos a pasar»

La enorme dificultad de la empresa no desanima a Claudio Giráldez, que está mañana ha expresado su convencimiento de que el Celta será capaz de remontar «desde el fútbol y el convencimiento» los tres goles de ventaja que el Friburgo trae de Alemania y clasificarse para las semifinales de la Europa League en una «noche histórica» en Balaídos.

El preparador celeste se ha mostrado «feliz» de vivir por primera vez la vuelta de unos cuartos de final europeos con un equipo «preparado» para hacer saltar la sorpresa. «Estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido y vamos a pasar la eliminatoria. Va a ser muy difícil, pero el equipo está preparado», ha señalado Giráldez en la rueda de prensa previa al choque tras el último entrenamiento en la ciudad deportiva. «Vamos a dar todo lo que tengamos dentro y notamos el apoyo de la afición, del club, de toda la gente que nos rodea. Los jugadores lo perciben y nos dan la confianza para estar así. Va a ser una noche histórica y hay que disfrutarla», ha proclamado.

El técnico porriñés ha indicado que en la plantilla y en todos los rincones de la ciudad se respira un ambiente de remontada y esto anima y contagia: «Es mucho más fácil estar convencido cuando todo el mundo está convencido y veo ese convencimiento por parte de todos. Las energías se trasladan, son contagiosas. Cuando Balaídos es una caldera, cuando los jugadores están convencidos cuando el plan de partido y lo que aportamos desde fuera ayuda, es mucho más fácil que salga. Queremos vivir una noche histórica, en la que necesitamos la mejor versión de todos».

Sin dar detalles, Giráldez ha desgranado su plan de partido, que pasa por marcar un primer gol. «Primero tenemos que ir a por el primer gol, pero es importante ir paso a paso porque los goles no caen del cielo, sino de las cosas bien hechas. Tenemos que mantener la energía durante los 90 minutos y es importante que apretemos bien, que salgamos de la presión que nos hicieron a pares en la idea», ha observado el técnico, que asegura tener la lección aprendida: «Sabemos lo que no hemos hecho bien en el partido de ida. Lo hemos repasado y sabemos lo que tenemos que mejorar. Algún error va a haber, es imposible que no haya, pero tenemos que tener el acierto y el convencimiento de superar los errores que haya».

El Celta va a necesitar al menos tres goles para igualar las tornas y Giráldez ha destacado que su plantilla tiene capacidad y recursos para marcarlos, si se acerca a su mejor versión y confía en sus posibilidades: «Tenemos que tener la tranquilidad y la confianza en que podemos hacer gol en cualquier acción, que somo capaces de marcar y hacer peligro de muchas maneras. El objetivo es ser insistentes en nuestra manera de jugar y pensar que podemos darle la vuelta a la situación desde el fútbol y el convencimiento. Tenemos que defender mejor y ser ambiciosos de cara a la portería rival». Este convencimiento es el que, según el técnico, «nos va a hacer estar más cerca de ganar el partido y ganando el partido estaremos más cerca de conseguir los tres goles que necesitamos para forzar la prórroga. Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo».

El plan para frenar al Friburgo

Claudio Giráldez no cree que el Friburgo vaya a modificar su plan para proteger su ventaja y espera que Julian Schuster plantee un encuentro similar al de Alemania. «Tenemos que ganar el partido desde el fútbol, hay que atacar, defender y estar equilibrados. Voy a sacar un equipo ofensivo porque hay que hacer tres goles y esto implica asumir riesgos. El equipo tiene 90 minutos para ganar el partido con holgura y es importante que se mantenga estable y competitivo en todas las zonas del campo. Que nadie piense que el rival no nos va a llegar, porque nos va a generar. Pensar que no vamos a tener que arrimar el hombro en defensa es engañarnos».

El entrenador del Celta ha destacado, por último, que la confianza de la afición en las posibilidades de su equipo se debe a que los futbolistas le han dado motivos para creer en ellos: «Me alegro que la gente confíe en los jugadores como confiamos el club y el cuerpo técnico. Tenemos motivos para creer en ellos. Tenemos unos futbolistas que siente esto al 200% y están preparados para darle la vuelta a la situación».