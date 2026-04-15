Cortes de tráfico y horas clave en Vigo para soñar con una remontada en el Celta - Friburgo

Vigo se prepara para una jornada histórica en la Europa League. Por un lado está el celtismo, que sueña con la remontada y pondrá todo de su parte para que el equipo sienta su apoyo a partir de las 18.45 horas de este jueves; por otro, la afición del Friburgo, que ha empezado a llegar este miércoles a la ciudad con el objetivo de ver a su club clasificarse por primera vez para las semifinales de un torneo continental.

Está previsto que unos 1.100 seguidores del conjunto de la Selva Negra llenen la zona visitante del estadio de Balaídos. Es el desplazamiento más numeroso de una hinchada rival a Vigo este curso. A través de las redes sociales, los aficionados del Friburgo se han citado este jueves en el casco histórico de la ciudad para disfrutar de los momentos previos al encuentro entre las 12.30 y las 15.30 horas.

Aunque en Alemania no se registraron incidentes violentos, la Policía Nacional y la Policía Local velarán por la seguridad de todos los aficionados en un encuentro que ha vuelto a ser declarado de alto riesgo.

Como viene siendo habitual esta temporada, la Policía Nacional coordinará un dispositivo para escoltar a pie hacia el estadio a los aficionados del Friburgo. La comitiva partirá de la Porta do Sol en torno a las cuatro de la tarde y recorrerá Elduayen, Pi y Margall, López Mora, Praza América, Avenida de Castrelos y Portanet. Accederán a Balaídos una hora antes del partido por la puerta 20. Durante el desplazamiento de los germanos, las calles por las que transiten se irán cerrando puntualmente al tráfico, lo que podría ocasionar retenciones en algún punto. En este operativo no se escoltará a la totalidad de los alemanes, ya que está previsto que muchos de ellos acudan por su cuenta al partido.

Vigo se engalana

El celtismo, por su parte, vive las horas previas al partido con una combinación de nervios y esperanza. «Eu creo no Celta» es el lema que suena desde ayer y ya este miércoles se vio a muchos aficionados luciendo los colores celestes por las calles y en sus balcones. Los puentes sobre la Avenida Antonio Palacios también se han llenado de pancartas de ánimo al equipo.

La afición cree, Giráldez cree y el equipo también. El técnico porriñés quiere a todo el mundo enchufado y con un único foco, por eso en esta ocasión ha decidido concentrar a todos los jugadores. La plantilla está citada para este miércoles en el estadio de Balaídos a las 20.30 horas. Ahí se montarán en el autobús rumbo al hotel Attica 21 de Samil, donde pasarán la noche. Muy cerca de los vigueses dormirá el Friburgo, que tendrá su campamento base en el Pazo Los Escudos.

Ya este jueves, los futbolistas celestes vivirán en primera persona el recibimiento que ha convocado la Federación de Peñas a las 17.00 horas en Pablo Iglesias. Por este motivo, se cerrará al tráfico la propia calle Pablo Iglesias, Manuel de Castro, Val Miñor y también los últimos metros de Fragoso. Esta no será la última iniciativa que ha preparado la afición, que también está llamada a entrar en Balaídos media hora antes del partido, a las 18.15 horas, para animar a los jugadores ya en el calentamiento. Además, se ha pedido a todo el celtismo que acuda al partido vestido de celeste. Y como colofón antes de que suene la Oliveira dos cen anos y el árbitro dé inicio a la batalla sobre el césped, el músico Abraham Cupeiro hará resonar su kárnyx para avivar más si cabe el corazón de todos los presentes.