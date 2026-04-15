El celtismo empieza la remontada un día antes: aficionados reciben al equipo con cánticos y bengalas en el hotel de concentración

A poco menos de 24 horas para que eche a rodar el balón en Balaídos, el celtismo ya ha empezado a jugar su partido. Con la difícil misión de remontar este jueves ante el Friburgo el 3-0 de la ida en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, la afición quiso demostrarle al equipo que son los primeros en creer. Numerosos seguidores sorprendieron este miércoles a la plantilla a las puertas del hotel de concentración, el Attica 21 de Samil, donde la recibieron entre cánticos y bengalas.

Ni el equipo ni el cuerpo técnico sabían nada. La quedada fue orquestada en secreto por varias peñas del Celta a través de grupos de WhatsApp. En cuanto tuvieron constancia de que Claudio Giráldez había alterado el plan habitual y dispuesto que toda la plantilla pasase la noche concentrada en un hotel, se pusieron manos a la obra.

El celtismo sorprende al Celta con un bengaleo en su hotel de concentración antes de medirse al Friburgo / Pedro Mina

Un autobús recogió a los futbolistas en el estadio de Balaídos a las 20.30 horas y, a su llegada al establecimiento, se encontró con la sorpresa. Decenas de aficionados ya habían tomado posiciones en la calle Argazada, detrás de la avenida de Samil, y, en cuanto apareció el vehículo, encendieron las bengalas y comenzaron los cánticos. La Policía Local sí que estaba avisada y había cortado previamente la vía. Los Fillos dunha paixón dejaron claro que, antes incluso de que el árbitro pite el inicio del partido, ellos son los primeros en confiar en que todavía es posible meterse en las semifinales.

La quedada fue solo el aperitivo de lo que se vivirá este jueves por la tarde en Balaídos. Los futbolistas celestes sentirán en primera persona el recibimiento convocado por la Federación de Peñas a las 17.00 horas en Pablo Iglesias. Con motivo de esta cita, se cerrará al tráfico la propia calle Pablo Iglesias, Manuel de Castro, Val Miñor y también los últimos metros de Fragoso.

Y no será la última llamada del celtismo. La afición también está convocada a entrar en Balaídos media hora antes del partido, a las 18.15 horas, para empujar al equipo desde el calentamiento. Además, se ha pedido a los seguidores que acudan vestidos de celeste. Como colofón, justo antes de que suene la Oliveira dos cen anos y el árbitro dé comienzo a una noche que exige fe, orgullo y fútbol, el músico Abraham Cupeiro hará resonar su kárnyx para encender, todavía más, el corazón de Balaídos.