Starfelt, muy difícil; Hugo Álvarez, a punto para el Friburgo

El retorno del Celta a los entrenamientos tras la jornada de descanso que Claudio Giráldez concedió el lunes a la plantilla no ha deparado las buenas noticias que se esperaban en torno al concurso de Hugo Álvarez y Carl Starfelt en el partido europeo de este jueves contra el Friburgo. Al menos no todo lo buenas que se aguardaban.

Aunque los pronósticos sobre el retorno de ambos futbolistas eran la víspera del compromiso liguero contra el Oviedo bastante optimistas, la realidad es que el preparador celeste cuenta con pocas posibilidades de disponer de Starfelt y muchas opciones de contar con Álvarez.

Las dudas sobre la reaparición del central sueco se mantendrán seguramente hasta el último momento. Giráldez no pierde la esperanza, pero la realidad es que el jugador continuaba este martes al margen del grupo, todavía renqueante por la lumbalgia que le afecta desde el partido de Repesca del Mundial con su selección. Tanto el club como el jugador han tratado de apurar los tiempos para que pudiese estar disponible, pero a falta del último entrenamiento que la plantilla celebrará mañana, parece muy difícil que pueda recuperarse a tiempo.

La ausencia del zaguero sueco se adivina especialmente importante en un partido en el que el Celta está obligado a marcar tres goles sin recibir ninguno para igualar la eliminatoria. Las prestaciones defensivas del Celta bajan notablemente sin el sueco –12 goles en contra en los cuatro partidos que ha faltado–, principal baluarte en el juego aéreo de un equipo que sufre especialmente en los centros laterales y a balón parado, aspectos del juego en los que el Friburgo es especialista.

La buena noticia para Giráldez es que el porriñés tiene muchas opciones de recuperar a Hugo Álvarez, tras el esguince en el tobillo izquierdo sufrido por el ourensano en Mestalla por un pisotón de Unai Núñez. El extremo canterano se reincorporó este martes de forma parcial al trabajo con el grupo, y se espera que mañana reciba el alta médica, con lo que todo hace pensar que podrá ser de la partida que se enfrente a los de Julian Schuster. El retorno del extremo canterano es especialmente importante para reforzar el costado izquierdo del ataque celeste, posición en la que Williot fue en Alemania su único especialista.

Quedan, por otra parte, dudas sobre el estado físico de Mihailo Ristic, que no figuraba en el parte de enfermería, pero al que unas molestias musculares impidieron vestirse de corto en el último choque liguero contra el Oviedo. Las bajas celestes se completan con la ya conocida de Miguel Román, referente del medio campo celeste este curso. Vecino, Moriba y Sotelo se disputan, sobre el papel, dos puestos en el eje de la línea medular.

Manzambi, disponible

Si la enfermería del Celta sigue arrojando dudas sobre la participación de Carl Starfelt, la del Friburgo parece despejarlas, al menos en torno a las posibilidades de que Julian Schuster pueda contar este jueves contra el Celta con dos de los jugadores que componen la columna vertebral de su equipo: el central Matías Ginter, jefe de la defensa teutona, y el joven centrocampista Johan Manzambi, estrella emergente del Friburgo.

El veterano zaguero sufrió un fuerte golpe en la nariz durante el último partido liguero contra el Mainz del que se encuentra plenamente recuperado, con lo que se da por hecho que va a volver a ser titular mañana en Balaídos. Al once del Friburgo apunta también Manzambi, que sufrió en este encuentro contra el Mainz un golpe en la rodilla que preocupaba a los médicos. Las pruebas médicas practicadas al jugador descartan una lesión, con lo que todo hace indicar que va a estar disponible este jueves