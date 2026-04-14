La rodilla de Manzambi preocupa en Friburgo

La euforia con la que la afición del Friburgo afronta el partido de Balaídos se ha visto ensombrecida en las últimas horas por la lesión de la gran estrella del equipo de Julian Schuster: Johan Manzambi se lastimó una rodilla en los últimos instantes del partido del pasado domingo ante el Mainz y se encuentra a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas pertinentes que determinarán si el joven centrocampista podrá jugar o no en Vigo este jueves (18:45 horas), en un duelo en el que los célticos están obligados a remontar un 3-0 adverso para alcanzar por segunda vez en su historia unas semifinales de la Liga Europa. En el equipo vigués, por el contrario, esperan que se vacíe buena parte de la enfermería para ese trascendental encuentro, pues Giráldez confía en recuperar a Carl Starfelt, Hugo Álvarez y Ristic, a los que se añadiría Javi Rodríguez, ausente ante el Oviedo por sanción en la Liga. De esta forma, los célticos se presentarían a la cita más importante de la temporada con la única baja de un Miguel Román que se lesionó en un pie para lo que resta de temporada.

La victoria del Friburgo en su visita al Mainz, con gol de Lucas Höler en el minuto 47, se vio empañada en los últimos instantes del encuentro por las lesiones de Matthias Ginter y de Manzambi. El central alemán tuvo que ser sustituido en el 83 por un golpe en el rosto que no reviste importancia, por lo que se espera que el zaguero, autor del tercer gol ante el Celta, pueda jugar en tierras gallegas. Más incertidumbre rodea la lesión de Manzambi, que se lastimó una rodilla en los momentos finales del último partido de la Bundesliga, en la que el Friburgo se impuso a su inmediato perseguidor en la tabla clasificatoria, por lo que el equipo de la Selva Negra se consolida en la octava plaza. La baja de Manzambi supondría un duro revés para Schuster, ya que el joven suizo se ha convertido en la pieza más importante del equipo en lo que va de temporada por su enorme despliegue físico y el dominio que ejerce en el centro del campo, como demostró la semana pasada ante el Celta. Es más, el futbolista nacido en Ginebra en octubre 2005 incluso estrelló un balón en un palo de la portería de Radu tras una peligrosa irrupción en el área para sorprender con un duro remate con la pierna derecha. Manzambi se ha convertido en el jugador más importante del Friburgo, con el que acumula este curso 5 goles y 7 asistencias. De hecho, su valor en el mercado alcanza ya los 35 millones de euros, según el portal Transfermakt. En Friburgo dan por hecho que el joven centrocampista afronta sus últimas actuaciones con el equipo de Schuster, ya que clubes de la Premier League, así como el poderoso Bayern Munich, están muy interesados en su contratación.

Optimismo de Giráldez con los lesionados

En Afouteza, mientras tanto, el Celta reanuda esta mañana los entrenamientos tras disfrutar ayer de una jornada de descanso después del tropiezo liguero ante el Oviedo. Giráldez estará pendiente de la evolución de las lesiones de Starfelt, Hugo y Ristic. El técnico subrayaba el sábado que espera recuperar a los tres para la cita ante el Friburgo. El sueco está aquejado de una lumbalgia que se acentuó tras jugar casi dos partidos completos con su selección en la fase de repesca del Mundial. El zaguero se ha perdido cuatro partidos con el Celta, en los que el equipo celeste ha encajado 12 goles. Hugo Álvarez, por su parte, apura la recuperación del esguince de tobillo que sufrió ante el Valencia. El ourensano pasaba por el mejor momento de la temporada como interior por la banda izquierda y como recambio de un Williot Swedberg que mejora sus actuaciones cuando sale desde el banquillo. Ristic arrastra unas molestias musculares, aunque el club no lo ha incluido en el parte médico.

Si Starfelt y Hugo se recuperasen, Giráldez dispondría de un par de buenos refuerzos para renovar un once que ha encadenado dos duras derrotas, ante el Friburgo y el Oviedo, y que el jueves afrontará la prueba más exigente de la temporada. Giráldez confía en la remontada, hasta el punto de proponer que se abstengan de acudir al estadio los aficionados que no crean en que el equipo le dará la vuelta al mal resultado que se llevó de su visita a tierras alemanas.

Más de mil alemanes viajarán a Vigo

El Friburgo estará arropado en Balaídos por 1.128 seguidores, que agotaron las entradas que el Celta reservó para la afición visitante en la cita del jueves. Buena parte de la afición germana llegará a Vigo en vuelos charters programados para aterrizar en Peinador. Así, será la afición más numerosa, junto a la del Bolonia, que se dará cita este curso en una competición europea en Balaídos. Después aparecen los seguidores del PAOK, alrededor de 600 en cada una de las dos ocasiones que visitaron Vigo. Los equipos del Lilley y el Niza reunieron a unos 300 hinchas cada uno en sus duelos en tierras gallegas. Y el Lyon estuvo arropado por unos 400 aficionados el pasado mes de marzo. Los únicos incidentes reseñables de estas visitas fueron con aficionados del Niza, que causaron destrozos en un negocio, y del Lyon, que fueron atacados por hinchas radicales del Celta en la zona de Areal. En esta ocasión, se espera que la visita de los alemanes se desarrolle sin incidencias teniendo en cuenta el excelente trato con que fue recibido el celtismo en tierras alemanas la semana pasada.

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Plan de trabajo

El Celta hizo público ayer el plan de trabajo del primer equipo para esta semana en la que solo afrontará el partido de la Liga Europa, pues la competición doméstica se paralizará durante el fin de semana debido a la final de la Copa del Rey que el sábado disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla, en el estadio de La Cartuja. Por ello, Giráldez ha programado dos sesiones de trabajo para preparar la cita con el Friburgo. Tras el partido del jueves con los alemanes, los célticos descansarán el viernes y el sábado, para reanudar la actividad en la ciudad deportiva de Mos el domingo a partir de las 18:30 horas. El miércoles 22 de abril, el Celta afrontará la trigesimosegunda jornada de Liga en el Camp Nou ante el Barcelona (21:30 horas).