El Celta presume de 343 motivos de cara a la remontada ante el Friburgo

Una proeza desconocida, pero no extraña. El reto del Celta de dar la vuelta a la eliminatoria contra el Friburgo y el 3-0 del partido de ida ha obligado a los aficionados a tirar de memoria y estadística en busca de buenos augurios. Y sí, habelos hainos. Como mínimo 343 en condiciones similares. Este es el número de veces que el equipo vigués ha vencido por tres o más goles de ventaja en el estadio de Balaídos desde 1928.

El dato fue proporcionado por la cuenta especializada en estadísticas Afouteza e Corazón y ha sido utilizado para encabezar la campaña con la que movilizar a los seguidores en las próximas 48 horas. Un montaje con el resultado de estos encuentros y la leyenda «Eu creo no Celta» en el centro. De hecho, esta imagen ha sustituido al tradicional avatar con el escudo del club y decenas de cuentas le están siguiendo empleándola como foto de perfil durante estos días.

A estos resultados se suman otras remontadas agónicas con cifras propias: la permanencia del 4,01%, la del Villarreal en #ANosaReconquista o las que la grada de animación recordó al final del partido contra el Oviedo. Si Juventus y Benfica hincaron la rodilla con esos marcadores en el estadio de Balaídos, ¿por qué no iba a hacerlo el conjunto alemán?.

16 partidos europeos con al menos tres goles y victoria en Vigo

Los precedentes los hay para todos los gustos. El 24% de las veces que un equipo español enfrentó un resultado así en una eliminatoria continental, logró remontar en el partido de vuelta en casa. Si ponemos el foco en los 93 partidos que el Celta ha disputado en competiciones internacionales también hay un buen número de fechas a rememorar.

En 16 partidos de Champions, UEFA/Europa League o Intertoto el conjunto vigués ha logrado anotar al menos tres goles en Balaídos. En todos ellos además, con victoria incluida. El primer precedente llega con la eliminatoria ante el Argeş Piteşti rumano en aquel memorable retorno de la temporada 1998/99 (7-0) en la que también caería el Liverpool por 3-1. Los siguientes años llegarían el Lausanna (4-0), los ya citados Benfica y Juventus o el Pelister macedonio en la gloriosa intertoto.

En todas aquellas ocasiones encontró en los cuartos de final su techo histórico. Estrella Roja (5-3) y FC Barcelona (3-2) en la 2000-01 cuando era el mejor equipo del mundo, los checos Sigma Olomuc y Slovan Liberec en el brevísimo paso del año siguiente o el Viking Stavanger noruego (3-0) en la primera campaña con Lotina. Más recientemente, el Genk en los cuartos del año de Berizzo o el PAOK en la fase de liga de esta campaña, aunque ambos encajando goles que invalidarían este jueves la renta. De aquí a jueves, que cada uno que elija su motivo para creer.

Recibimiento confirmado

Esa batalla por lograr un billete a las semifinales de la Europa League comenzará antes del comienzo del propio encuentro. La Federación de Peñas ha confirmado en la tarde de este martes que habrá un recibimiento al autobús del equipo, tal y como demandaban cientos de aficionados en los últimos días.

La agrupación convoca a los aficionados a las 17 horas en la rúa Pablo Iglesias para escoltar el autocar hasta el acceso al estadio, aguardando que esta vez traiga buenos resultados. Las dos anteriores ocasiones, contra el Rayo en Liga el pasado mayo y en Copa ante la Real Sociedad hace 26 meses, el resultado fue de dos derrotas.