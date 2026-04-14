Ellos también eligen creer: protagonistas de anteriores remontadas consideran que el Celta puede dar la vuelta a la eliminatoria contra el Friburgo

La fe en la remontada, pese a la magnitud de la empresa, ha ido creciendo entre el celtismo a medida que se acerca la fecha del partido. Giráldez y sus futbolistas siempre la han creído posible y la afición, lejos de perder la esperanza por el 3-0 recibido en Friburgo, está dispuesta a tirar del equipo en busca de una proeza histórica. Pero no solo ellos lo creen posible. Protagonistas de otras remontadas europeas del Celta han expresado a FARO su convencimiento de que este Celta tiene capacidad y recursos futbolísticos para hacer saltar la sorpresa. Hará falta, eso sí, que el equipo celeste sea capaz de ofrecer su mejor versión y también que la suerte esté de su lado.

«En el fútbol no hay nada imposible», certifica Jozabed Sánchez, protagonista hace una década de la remontada que el Celta de Eduardo Berizzo que firmó frente al Shakthar Donetsk en el Metalist Oblast Sport de Jarkov para meterse en octavos de final de la Europa League. «Este Celta de Claudio Giráldez me encanta. Lo veo capaz de todo. Si es capaz de encontrar esas buenas sensaciones que normalmente tiene con balón, va a generar muchas ocasiones, independientemente del rival que tenga enfrente. Es un resultado difícil, pero para nada imposible», precisa.

No muy diferente piensa Rafa Berges, lateral izquierdo de aquel Celta que conquistó el Villa Park en la primera gesta de aquel Eurocelta que dirigía Víctor Fernández. Pese a la dificultad del envite, el exfubolista y hoy técnico cordobés también apuesta por creer. «El Celta tuvo un mal día en Friburego y en este tipo de eliminatorias estas cosas se pagan, pero está claro que no es imposible», asegura Berges, que señala el camino: «La primera mentalidad que hay que tener es no encajar gol e ir a ganar el partido. Luego, según se vayan dando las circunstancias, ir pensando en más. Hay que pensar en atacar, pero es muy importante no encajar y, a partir de ahí, intentar marcar un gol en la primera parte, otro en la segunda ya lo pondría todo al límite y después ya tirar de casta y orgullo. Vamos a ver qué pasa».

Tomás Hervás, protagonista de aquella memorable goleada a la Juventus de Carlo Ancelotti y Zidane, ve también posible la remontada, especialmente si se produce alguna circunstancia que allane al Celta el camino: «Si se muestra acertado en las primeras ocasiones, si hay situaciones como una expulsión, puedes estar ahí. Siempre hay un hilo de esperanza en el sentido de que se te den las condiciones y estés acertado o ocurran circunstancias que puedan condicionar el partido. Pero lo más importante es que el Celta esté a su mejor nivel y tenga acierto», apunta el excentrocampista berciano, que concluye: «Es difícil, pero en el fútbol siempre hay mil historias, asi que ¿por qué no?».

Yago Yao Alonso, uno de los que participó en la goleada al Estrella Roja para dar la vuelta al gol de Drulic en Belgrado, no tiene dudas sobre la capacidad de reacción del grupo de Giráldez. «Claro que hay motivos para creer», proclama. «El Celta es capaz de hacerlo muy bien ofensivamente y no sería la primera vez que mete tres goles. Y jugando en casa, con la atmósfera que va a haber en Balaídos, es posible. No es fácil, pero puede hacerlo», argumenta.

Marcar un gol pronto o al menos en el primer tiempo, sería clave para remontar. En esto coinciden casi todos. «Veo importante intentar marcar pronto, irte al menos al descanso con 1-0 en el marcador y afrontar la segunda parte ganando y solamente, y digo solamente entre comiillas, a un par de goles de igualar la eliminatoria. 90 minutos pueden hacerse muy largos y, si el Celta es capaz de generar ocasiones y tiene una tarde inspirada, claro que se le puede darle la vuelta», dice Jozabed, que tiene una enorme confianza en la capacidad de Giráldez para sacar lo mejor de su equipo: «Este equipo, desde que está Claudio, se ha ganado el derecho a que se confíe en ellos. Se lo ha ganado a pulso, luego esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa».

Tomás respada la tesis del excentrocampista sevillano: «Este Celta es un equipo para estar muy contentos y del que estar muy orgullosos. Ya no es qué ha conseguido Giráldez, sino cómo lo ha conseguido, jugando bien y con chavales de ahí. Tiene mucho mérito lo que está haciendo. El Celta tiene argumentos, ataca bien y, aunque también sufre en defensa, tiene muchas formas de hacer daño».

Berges, en cambio, no ve tan importante marcar pronto como que Radu sea capaz de mantener la portería a cero. «Más que marcar pronto, lo clave es no encajar porque seguro que el Celta va a ser capaz de generar oportunidades. Ocasiones el Celta va a tener, lo que no se puede es encajar ni volverse locos, dejando tu espalda descubierta, porque si te hacen un gol se pondrá ya imposible», observa el exzaguero, que propone: «Lo importante es tener cabeza, confiar y hacer un partido como el Celta suele hacerlo de jugar bien, de tocar en campo contrario y también tener ese día de suerte, que va a hacer falta para darle la vuelta a ese resultado tan adverso».

Yago conviene en pedir serenidad para sacar el partido adelante: «Yo creo que ellos van a ser más un poco más cautos que en Alemania. Tienen esa fortaleza física en cuanto a los duelos individuales y en el balón parado y tratarán de ponerla en valor y luego tienen una rentar importante para defender y contraatacar sin exponerse mucho. Creo que intentarán hacer que pasen los minutos y jugar un poco con la ansiedad que pueda tener el Celta. Por eso también es importante que el Celta sea paciente, sino es capaz de marcar pronto. Todo pasa por mostrarse serenos y no salirse del plan de partido que tenga Claudio. Con eso y el apoyo de la afición todo es posible».