Marcos: «Nos falta contundencia»
Redacción
La defensa del Celta salió mal parada de los dos últimos encuentros, ante el Friburgo y el Oviedo, en los que el conjunto celeste ha encajado seis goles. Sobre la falta de contundencia de la zaga, en la que Starfelt se ha perdido las cuatro últimas citas y ayer también fue baja Javi Rodríguez, habló Marcos Alonso tras concluir el encuentro contra los ovetenses.
«Al igual que en el último partido (contra el Friburgo), creo que nos ha faltado un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad, de estar más vivos en las segundas jugadas y en los duelos. Hay que aprender de los errores y reaccionar lo antes posible», señaló el zaguero madrileño, que ayer ejerció de capitán del Celta durante el primer tiempo.
Tras este nuevo revés, Marcos Alonso pide «limpiar» la cabeza y «concentrarse» en el duelo del jueves ante el Friburgo, agradeciendo el apoyo de la afición. «Después de los últimos dos partidos, tiene mucho mérito el apoyo que nos ha brindado la afición al terminar el partido de hoy. Así que, aunque sea por ellos, toca levantarse y el jueves salir con todo», concluyó.
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