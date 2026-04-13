El Friburgo, pendiente de Manzambi y Ginter

El Friburgo sumó ayer una victoria en casa del Mainz, con gol de Höler, que le consolida en la octava plaza. El equipo alemán se presentó a la cita con seis novedades en su once con respecto al que ganó al Celta (3-0). Su técnico, Julian Schuster, reservó a Grifo, Beste, Treu, Makengo, Lienhart y Suzuki, aunque los cinco primeros tuvieron minutos. Pese a las precauciones, tanto Manzambi, el prometedor centrocampista suizo, como el zaguero Ginter, autor del tercer gol ante el Celta, acabaron el partido con problemas físicos, por lo que se teme que no puedan llegar a tiempo para la cita de Balaídos.

Schuster apostó ayer por Atubolu, Kübler, Ginter, Ogbus, Günter, Manzambi, Eggestein, Irié, Höler, Scherhant y Matanovic. Manzambi disputó el partido completo pese a sufrir un golpe en una rodilla que ha activado las alarmas en el equipo alemán ante la posibilidad de que pueda perderse la cita de Balaídos. Ginter, por su parte, fue sustituido en el minuto 83 por Jordy Makengo.