El Celta ha perdido su brújula

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el rejón defensivo que ha supuesto para el Celta la lesión de Carl Starfelt, acaso por los 12 goles encajados por el conjunto celeste desde que el defensa central sueco se lesionó con su selección. La baja de Starfelt ha destapado una vulnerabilidad defensiva que era desconocida con el sueco, pero este no ha sido el único problema que ha mermado el rendimiento del equipo vigués.

Tan importante como la ausencia de Starfelt ha sido la baja de Miguel Román, futbolista de referencia del medio campo celeste esta temporada. Desde que el gondomareño se fracturó el pie izquierdo en vísperas del partido de Liga contra el Betis, el medio campo celeste no ha vuelto a ser el mismo. Giráldez ha probado todo tipo de combinaciones con los pivotes que le quedaban disponibles o modificando la posición de Fer López o Mingueza, sin dar todavía con la tecla. Seguramente por ello, el primer pensamiento del porriñés tras eliminar al Lyon fue para él: Lo primero que pensé con el pitido final es en Miguel Román, que no estaba aquí hoy. Tiene mucha parte del mérito de lo que estaba aconteciendo y es una pena que no haya podido estar por lo reciente de su operación», “

La ausencia de Román se ha notado en los resultados (2 victorias, 2 empates y 3 derrotas desde que falta), pero sobre todo en el juego del equipo, que ha perdido amplitud sin el gondomareño sobre la cancha. El Celta ha firmado algún buen encuentro sin él. Remontó en Mestalla con Ilaix y Sotelo al cargo de la sala de máquinas y venció con Ilaix y Vecino a domicilio al Olympique de Lyon, favorecido por la tempranera expulsión de Moussa Nikaté por una alevosa falta a Javi Rueda. A estas dos esforzadas victorias, hay que sumar el meritorio empate firmado en el campo del Betis (1-1) con Sotelo y Fer López en el eje de la medular y la loable igualada en inferioridad numérica contra el Lyon en Balaídos, también con Vecino e Ilaix en el doble pivote.

Con otras dos combinaciones de medios ensayadas por el técnico, el Celta no ha logrado puntuar. Frente al Alavés, Giráldez eligió a Mingueza como acompañante de Sotelo con pobres resultados, pues el rival remontó una desventaja de tres goles tras anotar su primer tanto en el descuento del primer tiempo. La decisión de cambiar en el segundo tiempo a Fer López por Mingueza no mejoró las cosas.

Tampoco frente al Oviedo brilló López, que ha jugado esta temporada casi tantos partidos como centrocampista que como atacante. Los celestes pudieron mantener un yermo dominio de la posesión del balón, pero no evitar que el rival marcase dos goles antes del descanso y cerrase el partido con un tercer gol en el segundo tiempo, donde la entrada de Ilaix por Vecino no contribuyó a mejorar las prestaciones ofensivas de los celestes, que apenas fueron capaces de colocar un par de lanzamientos entre los tres palos.

Pero seguramente, el partido en el que más se ha notado la ausencia de Román fue el disputado el pasado jueves en el Europa-Park, donde la pareja integrada por Maximilian Eggestien y el joven Johan Manzambi redujeron a la nada al tándem formado por Sotelo y Moriba. Los alemanes jugaron a placer frente a una de las versiones más apocadas del Celta que se han visto en Europa esta temporada. Faltaron ideas y recursos para ganar la batalla del medio campo y, por ende, el gobierno de la pelota en el partido, que correspondió casi en exclusiva a los de Julian Schuster.

Noticias relacionadas

Pese a que Giráldez ha reclutado a Adnrés Antañón, el joven talento del Fortuna, no parece que el joven medio centro canterano vaya a ser una opción para el partido del jueves contra el Friburgo, en el que el Celta busca una remontada histórica. Queda por ver qué pareja de pivotes elige Giráldez para intentar obrar el milagro.