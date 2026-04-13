El Celta se conjura para una proeza desconocida

«El que no crea, que no venga el jueves en Balaídos», zanjó Claudio Giráldez tras la debacle frente al Oviedo cuando se le preguntó qué le diría los aficionados que no creen en la remontada frente al Friburgo. Pese a que la contundente derrota sufrida frente al colista no invita precisamente al optimismo, el técnico pidió unidad al celtismo, convencido de que sus futbolistas tienen argumentos y energía para hacer saltar la sorpresa: «Lo importante es que nos mantengamos unidos, que confiemos en nuestros jugadores y empujemos desde ya para intentar darle la vuelta a la eliminatoria de Friburgo porque tenemos argumentos y fuerza para poder hacerlo. Estoy convencido de que vamos a dar una muy buena versión el jueves, no tengo ninguna duda». El capitán, Iago Aspas, coincidía con el técnico:"No quiero pararme a pensar ni un minuto en este partido. Tenemos otro muy importante el jueves. Desde ya a centrarnos en él y a tratar de darle la vuelta a la eliminatoria».

Giráldez y sus futbolistas creen firmemente en las opciones de su equipo, pese a que el momento del equipo genera dudas y certificar el jueves la remontada contra los alemanes supondría un hito histórico, mayor incluso que las grandes gestas protagonizadas por el Eurocelta del cambio de siglo o el que Berizzo llevó hace una década a las semifinales de la Europa League.

Nunca en su centenaria historia ha logrado el equipo celeste remontar una desventaja de tres goles en una eliminatoria a doble partido en Europa. Sí logró dar la vuelta a resultados menos desfavorables hasta en cuatro ocasiones frente a rivales muy importantes en partidos que han pasado la memoria colectiva del celtismo por el buen juego desplegado por los celestes y la gran talla de sus adversarios.

No se ha olvidado en Balaídos la remontada firmada en 1999 frente al Aston Villa, al que los celestes apearon con un histórico 1-3 en el Villa Park después de caer por 0-1 en Balaídos con gol de Julian Joachim. Juan Sánchez, Mostovoi y Lubo Penev firmaron aquel histórico triunfo en el Villa Park, que los ingleses maquillaron en casa con un gol de Stan Collymore.

Más sonada fue la goleada a la Juventus de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane en Balaídos después de perder por 0-1 en Turín por el impacto mediático de la gesta frente a un rival que llegaba al estadio vigués un adversario que se estaba mostrando intratable en la Serie A, donde permanecía invicto. El Celta se impuso por 4-0. Makelele y Benni McCartthy, con un doblete, firmaron aquella goleada histórica, completada con un autogol de Alessandro Birindelli. Los celestes se metían contra todo pronóstico en cuartos de final, donde caerían luego frente al Lens.

La de la Vecchia Signora era la segunda eliminatoria que el Celta remontaba esta temporada en Europa con un 4-0 en Balaídos. En primera ronda, tras perder por 3-2 en el campo del Lausana, el equipo dirigido por Víctor Fernández goleaba a los suizos en Balaídos con un triple de McCarthy que completaba Mostovoi. La mayor goleada, aunque sin necesidad de remontar, fue el histórico 2-0 que los celestes le endosaron en dieciseisavos de final al Benfica: 7-0.

Muy recordada es también la remontada de la temporada siguiente contra el Estrella Roja de Belgrado. Los serbios se presentaron en Balaídos con un gol de ventaja, obra de Drulic, que los celestes convirtieron en un 5-2 después de que Drulic adelantase por dos veces a los balcánicos en Balaídos. Catanha y Gustavo López, con un doblete cada uno, y McCarthy rubricaron la remontada.

Más reciente en la retina de los aficionados celestes está la remontada contra el Shakthar, hace ya una década, con Eduardo Berizzo. Los celestes perdieron por 0-1 en Balaídos y dieron la vuelta al resultado en Donetsk tras empatar Aspas la eliminatoria en el minuto 91 y resolverla Gustavo Cabral con un imponente testarazo en la prórroga.

No hay en Europa constancia de remontadas por más de un gol, pero sí en la Copa del Rey, donde los celestes lograron una vez dar la vuelta a una desventaja de tres tantos para meterse en las semifinales de la competición. Ocurrió frente al Elche, en el curso 1967-68, hace 58 años. Los celestes cayeron por 3-0 en el Martínez Valero y vencieron luego a los franjiverdes por el mismo resultado en Balaídos. La eliminatoria se resolvió con un partido de desempate en el Santiago Bernabéu que el equipo dirigido por Ignacio Eizaguirre venció por 2-1 con goles de Abel y Rivera. En semifinales, el Celta caía ante el Real Madrid tras ganar por 3-2 en Balaídos y ser goleado por 3-0 en el Santiago Bernabéu.

13 remontadas con Giráldez

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Aunque el actual Celta nunca ha remontado una eliminatoria a doble partido, el grupo de Giráldez presume de ser uno de los equipos de LaLiga a los que mejor se le da voltear un resultado adverso. Hasta en 13 ocasiones lo ha conseguido el equipo vigués desde que el porriñés relevó a Rafa Benítez: 4 en los 10 primeros partidos que dirigió en la temporada 23-24 (Sevilla 1-2; Las Palmas, 4-1; Villarreal, 3-2; y Athletic, 2-1); 7 la pasada temporada (2-1, Alavés; 3-1, Valencia; 2-3 al Racing de Santander en la Copa; 3-2 al Betis; 2-1 al Leganés; 1-2 al Mallorca y 1-2 al Getafe); y 4 en el presente ejercicio (3-1 al PAOK en la fase liga; 2-3 frente a Osasuna; 1-2 frente al Girona y 2-3 contra el Valencia en el último desplazamiento liguero).