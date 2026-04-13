Aspas pide pasar página y pensar en el Friburgo

Los jugadores del Celta decidieron pasar página con urgencia de la derrota sufrida ayer en la Liga ante el colista, el Oviedo, que anotó tres goles y dejó retratado al sistema defensivo del equipo de Giráldez, que acumula 12 tantos en contra en sus cuatro últimos compromisos, coincidiendo con la ausencia de Carl Starfelt por lesión.

El capitán céltico, Iago Aspas, lamentó este nuevo tropiezo en Balaídos pero ha decido no darle más vueltas para centrarse ya en la eliminatoria europea en la que los célticos afrontarán el jueves ante el Friburgo el complicado reto de remontar tres goles en contra para alcanzar las semifinales de la Liga Europa.

«No quiero pararme ni un minuto más en este partido. Mi cabeza ya está en el ilusionante partido del jueves», señaló Aspas en referencia al compromiso ante el conjunto alemán. Además, el moañés no escondió su decepción por no asaltar la quinta plaza de la Liga, pero incidió en mirar al futuro.

«A levantar la cabeza desde ya, a pensar en el siguiente partido. Vamos sextos en Liga, a dos puntos del quinto. Teníamos una oportunidad, no ha podido ser. A pensar en el siguiente partido, no nos queda otra», indicó el moañés sobre la posibilidad de superar al Betis en la clasificación de la competición doméstica.

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En el análisis de la derrota ante el Oviedo, Aspas apuntó: «La primera que han tenido nos la han metido y nos ha sentado como un jarro de agua fría. No hemos estado cómodos ante el rival, no hemos generado ese fútbol que solemos generar en casa porque a veces puede caer cara o caer cruz. Siempre ponernos de frente, jugar en último tercio, acumular pases, tener ocasiones. Hoy no las hemos tenido», analizó.