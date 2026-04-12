Getxo espera a un Fortuna herido

El filial céltico afrontará un partido fuera de casa por segunda jornada consecutiva, después de caer por goleada la semana pasada en Valdebebas. Esta tarde, el Fortuna se presentará en Fadura con el objetivo de sumar una victoria que le afiance en la segunda plaza y le permita pasar página al duro golpe sufrido ante el Real Madrid Castilla. Para la visita a tierras vascas, Fredi Álvarez continúa sin poder contar con Joel López, Vicente y Ndiaye, además de Andrés Antañón, convocado por el primer equipo. De la convocatoria también se cae el juvenil Noah Rodríguez, mientras que el técnico morracense confía de nuevo en el centrocampista Anthony Khayat y en el atacante Aldrine Kibet, también juveniles.

El Arenas de Getxo, por su parte, también necesita los tres puntos para no verse involucrado en la pelea por evitar las plazas de descenso. El conjunto vizcaíno ocupa la decimotercera plaza, con 41 puntos, seis por delante de los que marcan los límites de la pérdida de categoría. Espera este histórico club mantener la buena racha que le ha convertido en el equipo del mes en la categoría de bronce, después de sumar 14 puntos en los seis últimos encuentros.

El técnico del Getxo, sin embargo, advierte de la peligrosidad del conjunto celeste, que ya ganó en la primera vuelta en Vigo. «Si nos despistamos un segundo, el Celta Fortuna nos meterá cuatro. Si nos centramos en lo de más allá, vamos a perder la oportunidad de disfrutar de este partido, de competirlo al cien por cien y de centrarnos exclusivamente en estos tres puntos. Creo que somos capaces de ganar este partido, pero el Celta Fortuna es un gran equipo, un filial de los que mejor juega de España, que nos va a poner las cosas muy difíciles», apunta Ion Erice sobre un rival que se presenta a la cita con las dudas generadas por su pésima puesta en escena en Madrid. Pese a ese tropiezo, los de Fredi Álvarez mantuvieron intacta su privilegiada segunda posición en la tabla, con siete puntos sobre sus perseguidores. El Tenerife, sin embargo, ya se encuentra con once de ventaja sobre los celestes. n

CAMPO: Fadura.

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HORA: 16:00.