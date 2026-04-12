Claudio: «El que no crea, que no venga el jueves al partido»

La decepcionante derrota sufrida por el Celta a manos del Oviedo no ha modificado un ápice la fe de Claudio Giráldez en que su equipo pueda remontar el próximo jueves en Balaídos los tres goles de desventaja que trae de Friburgo. «Yo creo en la remontada», proclamó tras caer goleado por el equipo asturiano el técnico céltico, que sentenció: «El que no crea, que no venga el jueves a Balaídos».

El preparador porriñés no puso reparos a una derrota que es difícil de explicar. «La explicación es que no hemos estado bien. Todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Ha sido un palo empezar el partido con un gol en una acción en la cometemos dos errores en dos despejes, vuelve a haber rebotes y acaba dentro», lamentó . «El equipo se ha repuesto bien, hemos tenido ocasiones para poder llegar en igualdad al descanso, pero en la segunda acción que llegan nos hacen el segundo gol y es un golpe muy duro», apostilló.

Giráldez reconoció que el Celta tiene que mejorar y censuró que su equipo se recrease en exceso en pasarse la pelota cerca del área rival sin finalizar las jugadas: «Tenemos que reponernos. No podemos dar la imagen que hemos dado en la segunda parte. Tenemos que jugar mucho más sueltos, mucho más atrevidos. Hemos tardado muchísimos pases para poder finalizar acciones y acelerar acciones que hemos tenido la oportunidad de finalizar y acelerar antes».

El entrenador del Celta pidió pensar en positivo, valorando las muchas cosas buenas que el equipo ha venido haciendo a lo largo de la temporada. «Tenemos que sacar la perspectiva de dónde estamos, del momento en el que estamos de la temporada, de la noche histórica que tenemos el jueves para vivir y disfrutarlo y jugar a comernos el mundo y no a sentir que lo perdemos», reclamó el louriñés, que expresó su absoluta confianza en sus futbolistas: «Tenemos claro que tenemos muchas cosas a mejorar, que tenemos que recuperarnos mentalmente, pero también confiamos plenamente en el grupo, en los jugadores, en que ahora no están saliendo las cosas, pero acabarán saliendo, si seguimos trabajando y pensamos en revertir esta situación».

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A este respecto, Giráldez valoró especialmente la comprensión con que el celtismo asumió la derrota firmada contra el colista. «El primer paso lo ha dado la afición al acabar el partido con esta despedida que agradecemos. Se nos pone la piel de gallina de tener gente, después de un 0-3, que sea capaz de estar tan enérgica».