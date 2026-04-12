El Celta Fortuna atropella al Arenas

0 Arenas Club: Sergio Aragoneses, Jesús Vizcay (Óscar Bazaga, 50´), Marcos Fernández, Paul Álvarez, Pablo García (Jon Merino, 50´), Mikel Zabala, Alexander Hidalgo, Ángel Troncho (Urko Collado, 50´), Julen Lartitegui (Adrián Rodríguez, 66´), Christian Multilva (kodjoviglo, 66´), Jon Sillero 5 Celta Fortuna: Coke Carrillo, Pablo Gavián, Hugo Burcio (David De La Iglesia, 69´), Pablo González (Enrique Ribes, 46´), Hugo González, Jan Oliveras (Luis Bilbao, 63´), Adrià Capdevila, Bernard Somoah (Álvaro Marín, 63´), óscar Marcos, Antxo Rodríguez (Jaime Vázquez, 69´), Antonhy Khayat. Goles: 0-1 (24´) Hugo González. 0-2 (35´) Hugo González. 0-3 (48´) Jan Oliveras. 0-4 (66´) Álvaro Marín. 0-5 (73´) Óscar Marcos.

El Celta Fortuna se dio un homenaje en Getxo donde logró una incontestable goleada que le asienta en el segundo puesto. Ocho puntos de ventaja sobre el tercero con seis jornadas por disputar. El 0-5 hace justicia y retrata la diferencia entre ambos conjuntos que se hizo más grande cuando los vigueses se quedaron con un futbolista más.

El equipo de Fredi imprimió un ritmo alto de circulación, buscando constantemente espacios y generando situaciones de peligro que anticipaban lo que acabaría llegando poco después. El primer tanto llegó en el minuto 24, cuando Hugo González culminó una acción ofensiva bien elaborada, reflejando sobre el marcador la superioridad que ya se venía viendo sobre el césped. Lejos de conformarse con la ventaja, los visitantes continuaron insistiendo, manteniendo la presión alta y dificultando cualquier intento de reacción de los locales, que apenas conseguían hilvanar jugadas de ataque. Esa insistencia tuvo premio de nuevo en el minuto 35, cuando otra vez Hugo González apareció para firmar el segundo tanto, ampliando distancias y dejando muy encarrilado el partido antes del descanso.

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Alineación del Fortuna en el partido de ayer. | RCCELTA

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió y el filial celeste salió decidido a sentenciar definitivamente el choque, manteniendo la intensidad y el dominio que había mostrado durante la primera mitad. Apenas tres minutos después de la reanudación, en el minuto 48, Jan Oliveras anotó el tercer tanto, en una acción que prácticamente dejaba sin opciones al Arenas Club y confirmaba el control absoluto del partido por parte de los visitantes. Con el marcador claramente a favor, los gallegos no bajaron el ritmo y continuaron desplegando un juego combinativo, dinámico y vertical, ante un rival que acusaba el desgaste físico y mental. El conjunto local intentaba resistir y evitar una goleada mayor, pero cada intento de reacción se encontraba con la solidez de un equipo bien plantado, ordenado y sin fisuras en defensa. En el minuto 66, Álvaro Marín se sumó a la lista de goleadores, anotando el cuarto tanto tras otra jugada bien ejecutada que evidenciaba la superioridad visitante en todas las facetas del juego. El Arenas Club, sin capacidad de respuesta, veía cómo el partido se convertía en un monólogo del Celta Fortuna, que manejaba los tiempos y el balón con total autoridad. Pese al resultado, los locales trataron de mantener la dignidad competitiva, pero se vieron superados por un rival que no daba concesiones y que seguía buscando ampliar la ventaja. En el minuto 73, Óscar Marcos cerró la goleada con el quinto tanto, culminando una actuación coral de un equipo que mostró ambición hasta el final y que no bajó el nivel en ningún momento del encuentro. En los minutos finales, el partido entró en una fase más pausada, con los visitantes controlando la situación y gestionando su amplia ventaja.