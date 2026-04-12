Balaídos, para curar las heridas

El Celta se reencuentra mañana con su afición después de la dolorosa derrota en Friburgo que el jueves le obligará a intentar una remontada histórica para continuar en la competición europea. En esta ocasión recibe al Oviedo (Balaídos, 18:30 horas), colista de la Liga que mantiene la esperanza de evitar el descenso después de ganar la semana pasada al Sevilla. Claudio Giráldez continúa sin poder contar con un Starfelt, sin el que los célticos han encajado nueve goles en los tres últimos partidos. El sueco continúa aquejado de lumbalgia. Tampoco están disponibles por lesión Hugo Álvarez y Ristic, mientras que Javi Rodríguez cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Javi Rueda vuelve a la convocatoria después de perderse la cita alemana por sanción. También entran en la convocatoria Iago Aspas y Matías Vecino, que ya jugaron unos minutos el jueves en Friburgo. Y repite el canterano Andrés Antañón. Guillermo Almada, por su parte, recupera a David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria, aunque no podrá contar con los lesionados Leander Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés.

La jornada retro que declaró la Liga para que los equipos exhiban indumentarias nuevas con referencias al pasado resulta muy apropiada para el partido entre el Celta y el Oviedo, pues llevaban un cuarto de siglo sin enfrentarse en la máxima categoría en Balaídos. La última visita a Vigo de los carbayones se saldó con victoria celeste gracias a un tanto de Catanha. Con los azulones se presentaron entonces los porteros Esteban y Unzué, que después tendrían vinculación con el Celta, así como el entrenador Radomir Antic. Veinticinco años después, gallegos y asturianos se verán por segunda vez las caras tras el empate sin goles alcanzado en la primera vuelta en el Carlos Tartiere. Casi cuatro meses después, los objetivos de ambos son contrapuestos: los celestes pelean por arrebatarle al Betis la quinta plaza, que tienen a un punto cuando los sevillanos afrontan una complicada visita a El Sadar; los azulones, por su parte, mantienen la ilusión de continuar en la máxima categoría por segunda temporada consecutiva tras un largo periodo alejado de la élite.

Para intentar sumar una nueva victoria en casa, Giráldez volverá a agitar el once inicial, como ya es costumbre, aunque en esta ocasión podría ser más acentuado teniendo en cuenta que el jueves se juega el pase a las semifinales de la Liga Europa y para ello ha de remontar tres goles en contra. Así, es probable que jugadores como Marcos Alonso, Moriba y Borja Iglesias no salgan de cara. La defensa es la línea en la que más cambios se esperan teniendo en cuenta además las bajas de Starfelt y de Javi Rodríguez. Aidoo podría ser el único que repitiese del partido en Friburgo. Junto al ghanés podrían situarse Álvaro Núñez o Yoel Lago y Carlos Domínguez. En los carriles, Rueda apunta a la titularidad, mientras que le acompañarían por el costado izquierdo Carreira o Mingueza. En el doble pivote, Sotelo podría estar acompañado de Fer López, aunque Giráldez también cuenta con el canterano Andrés Antañón. Williot, El-Abdellaoui, Pablo Durán y Jutglà son los candidatos a repartirse los tres puestos del ataque.

Almada, por su parte, seguirá apostando por el bloque que el fin de semana pasado ganó al Sevilla. Esos tres puntos dieron un impulso a los carballones, que se han situado a siete puntos de la salvación. Dani Calvo desbancaría de nuevo al ‘chapeleiro’ David Costas del eje de la defensa. Thiago Fernández, Ilyas Chaira y Alberto Reina se situarían por detrás de Fede Viñas, aunque durante la semana Thiago no entrenó un día por precaución. El uruguayo Viñas se ha convertido en la referencia atacante del Oviedo, con el que ya suma 7 goles. El último tanto le dio los tres puntos ante los sevillistas.

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Balaídos, que volverá a presentar otra gran entrada al agotarse los billetes que se pusieron a la venta, dará la bienvenida a Chiño, la nueva mascota de un Celta que en casa es de los más flojos de la competición. De hecho, vuelve a jugar ante su afición después de desperdiciar tres goles de ventaja ante el Alavés para firmar otra dolorosa derrota, aunque no tan sentida como la de Friburgo. Y nada mejor que jugar en casa para curar las heridas y disfrutar de lo ya conseguido: la permanencia en la máxima categoría por decimocuarto año consecutivo, lo que supone un récord histórico para el club vigués. Pero eso no parece suficiente ahora mismo si no está acompañado de victorias.