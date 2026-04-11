La mejor terapia para el Celta

El calendario obliga al Celta a cambiar de registro sin apenas tiempo para digerir la derrota en Friburgo. La Liga le ofrece de nuevo la oportunidad de pelear por la quinta plaza, que ocupa el Betis con un punto de diferencia, después de que los béticos no pasasen del empate ante el Espanyol y los célticos ganasen en Valencia. Además, los de Giráldez recibirán mañana al Oviedo con la tranquilidad de haber garantizado su permanencia en la máxima categoría por decimocuarta temporada consecutiva.

A un punto del quinto puesto se ha situado el Celta cuando restan ocho jornadas para la conclusión del campeonato. Por ello, ante el equipo asturiano tendrá la oportunidad de ganar una posición en la tabla siempre que los tres puntos ante los carbayones se queden en Vigo y los béticos no pasen del empate en su visita a Osasuna. La ventaja de los celestes, en esta ocasión, es que conocerán el resultado de los andaluces antes del inicio del duelo en Balaídos, que arrancará a las 18:30 horas.

Mal equipo en casa

De nuevo, el equipo de Giráldez necesitará mejorar sus resultados como local, donde contabiliza 17 puntos en 15 jornadas. Ese pobre registro sitúa a los célticos como el cuarto peor equipo en casa de la categoría, igualado precisamente con el Oviedo, que ocupa la última plaza en la clasificación general y es uno de los principales candidatos al descenso de categoría.

El equipo asturiano, de hecho, acumula veinticinco temporadas sin jugar en Balaídos un partido de Primera División. Su última visita se produjo en el ya lejano año 2001, meses antes de que los célticos afrontasen la final de la Copa del Rey en La Cartuja. Aquel equipo en el que figuraban futbolistas como Mostovoi, Gustavo López, Cáceres, Karpin, Velasco, Juanfran, Berizzo o Cavallero se llevó la victoria por la mínima ante los oviedistas, gracias a un gol de Catanha.

Veinticinco años después

El Oviedo se presentó en aquella ocasión en Vigo con Esteban en la portería (que acabaría después en el Celta), con Juan Carlos Unzué como suplente (después segundo y primer entrenador de los célticos). También aparecía en ese once el inglés Collymore, quien había sido estrella del Aston Villa que cayó en dos ocasiones ante el Celta en competición europea. En esa plantilla también aparecía Paunovic, que fue entrenador del Oviedo en el arranque de esta temporada antes de hacerse cargo de la selección de Serbia. Y como goleador de los carbayones ejercía Oliverio Álvarez, Oli. Todos ellos dirigidos por Radomic Antic, quien años después ejercería como técnico del Celta que disputó los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal, en el último tramo de la temporada 2003-04.

En sus 45 visitas a Vigo en la máxima categoría, el Oviedo solo ha ganado en cinco ocasiones, mientras que acumula 10 empates y 30 derrotas ante el mismo rival al que cedió un empate sin goles en el Tartiere en la primera vuelta, el día del debut de su actual entrenador, el uruguayo Jorge Almada.