Giráldez: "Todos tenemos que centrarnos en el Oviedo"

El Celta intenta superar el varapalo de Friburgo y para ello se centra en la visita que mañana realizará el Oviedo a Balaídos (18:30 horas) para disputar la trigesimoprimera jornada de la Liga, en la que los célticos aspiran a sumar una victoria que incluso podría permitirles asaltar la quinta plaza, que ocupa el Betis con un punto de ventaja. Giráldez seguirá sin poder contar con los lesionados Starfelt, Hugo Álvarez y Ristic, aunque no descarta que los tres reaparezcan el jueves ante el equipo alemán. Causa baja por sanción Javi Rodríguez, que sufrió un golpe en el duelo en Alemania que no reviste importancia, según apuntó a primera hora de esta tarde Claudio Giráldez. El técnico porriñés pone el foco en el compromiso inmediato del Celta: «Todos tenemos que centrarnos en el Oviedo. Es un partido fundamental para nosotros, a falta de ocho jornadas. Vamos con ganas de ganar y de cambiar la sensación del partido de Europa. Anímicamente, fue un día duro, fue un palo, pero he visto al equipo bien», reconoció.

Considera Giráldez que la victoria ante los carbayones también ayudaría al Celta a preparar mejor el reto de remontar los tres goles en contra ante el Friburgo. «Es un partido fundamental para nosotros. Igual que perder te hace dudar y sentirte herido, ganar te da confianza en lo que haces y tenemos que ser conscientes de que ganar al Oviedo nos va a ayudar para todo lo que viene después. Pero para ganar al Oviedo tenemos que centrarnos en el Oviedo, saber que se están jugando la temporada», dijo en referencia a que el equipo de Almada ocupa la última posición en la tabla, pero mantiene la ilusión de eludir el descenso.

Ante derrotas tras un mal día, como el protagonizado por el Celta en tierras alemanas, su entrenador considera positivo continuar compitiendo. «Lo mejor es tener un partido ya y más en tu casa, con tu gente. Entre todos tenemos que intentar hacer un partido bueno y completo».

Claudio Giráldez habla con Mingueza y con Robert Fernández, ayer, en Afouteza / Marta G. Brea

Giráldez vio a su equipo «atenazado» en Friburgo, por lo que pide a sus futbolistas jugar sin presión. «Llegar a estas alturas de la temporada con los deberes hechos nos tiene que dar la tranquilidad de disfrutar y centrarnos en lo que tenemos delante. Jugar con la máxima ambición, pero sin la responsabilidad o la presión que a veces se siente o se percibe. El otro día jugamos atenazados, no fuimos capaces de ser nosotros mismos, de mostrar nuestra manera de jugar. No salió nada del plan de partido que teníamos establecido. Y tenemos que centrarnos en dar nuestro mejor nivel, en ser nosotros mismos, en ser igual de atrevidos y valientes que somos siempre. A veces, en ciertos contextos, no estamos siendo capaces como cuerpo técnico de conseguir que el equipo juegue tranquilo, libre», dijo como autocrítica.

Giráldez ha detectado varios problemas en su equipo, que pasan por fortalecer el pasillo central y la defensa. «Tenemos que centrarnos mucho más en el pasillo central, en estar más compactos, que es lo que nos hizo en muchos compases de la Liga encajar muchos menos goles. Ahí está el margen de mejora, no en cómo estamos apretando, si no en cómo estamos retornando y ubicándonos cerca de la portería. Estamos adaptando a ciertos jugadores a esas posiciones en ese pasillo central, pero requiere un proceso y lo van a acabar consiguiendo, pero nos hace falta que tengamos que ajustar aún algún movimiento en esa zona de bloque bajo».

El equipo celeste se resiente de la ausencia de Carl Starfelt, baja en los tres últimos partidos por una lumbalgia, en los que el Celta ha encajado 9 goles. «No es excusa, pero creo que tenemos mimbres para poder defender mejor, cerca de nuestra portería. Starfelt es un jugador importante, pero no es cuestión de hablar de una posición o de un jugador si no que es un sentimiento colectivo. Creo que Aidoo o Yoel han hecho partidos muy buenos en esa posición y están igual de capacitados que Carl. Evidentemente, Carl ha jugado más partidos, tiene más coordinación con los demás. Nos aporta una jerarquía, una tranquilidad; es un capitán, que también es importante. Somos más frescos cuando tenemos a todos, pero tiene que ver con un sentimiento colectivo. Tenemos que volver a focalizar, en esa zona, en hacernos fuertes y no querer salir tan rápido sin estar todavía ordenados. Es un poco lo que nos ha costado el día del Alavés. En Valencia, no estuvimos mal en ese aspecto, salvo los últimos minutos. Tenemos que volver a ser sólidos en esa faceta, sobre todo cerca de nuestra portería».

Durante el partido en Friburgo, Giráldez no ocultó su enfado por el juego del Celta, y al respecto apunta: «No nos gustó la versión del equipo a nadie, ni a los jugadores ni a aficionados ni a nosotros. No queremos hacer el partido que hicimos. Para todo el mundo era motivante hacer un partido bueno. Tenemos que ser nosotros mismos, pero jugamos demasiado atenazados. Tengo claro lo que queremos cambiar del partido, pero tiene que ver más con un sentimiento nuestro de exceso de responsabilidad, de venir convencidos. El rival fue más convencido y fiel a lo que hace habitualmente y nosotros no lo fuimos. Y cuando no lo eres, te puede pasar que te lleves tres goles y es lo que pasó».

El entrenador del Celta, sin embargo, quiere pasar página a lo ocurrido el jueves para centrarse de nuevo en la Liga. «Con esta explicación me gustaría dejar de lado el partido de Friburgo y centrarnos en el del Oviedo, que es lo que tenemos delante. Es positivo para todos que miremos hacia adelante», apuntó antes de entrar a analizar al rival de mañana: «Será clave salir de la primera presión del rival y apretar bien. Es un equipo bastante fiel a sí mismo, con idea de ser abiertos, atrevidos, de intentar generar muchas situaciones de presión alta, de juego de pasillos, con muy buen juego de bandas, tanto con laterales muy ofensivos como extremos que son capaces de jugar dentro o fuera y con mucha presencia en área».

Optimismo con los lesionados

Giráldez dijo en la rueda de prensa que confía en poder recuperar a Starfelt, Hugo Álvarez y Ristic para el partido del jueves ante el Friburgo. También espera que Aspas y Vecino se encuentren mejor tras superar sus problemas físicos, aunque considera que tanto el moañés como el uruguayo no están todavía para disputar noventa minutos. «Salvo Javi, que está sancionado, los otros ausentes de la convocatoria tienen que ver con sus respectivas lesiones, molestias. Tanto Mihailo como Starfelt y Hugo no están descartados para el jueves, van a llegar justos. A ver cómo van evolucionando y las sensaciones que van teniendo la semana que viene. Somos optimistas con los tres, pero a ver cómo evolucionan». Subraya.

Almada alerta sobre rival

El técnico del Oviedo, Guillermo Almada, no se fía del Celta incluso habiendo jugado el jueves ante el Friburgo y aseguró que «hay que tener mucho cuidado» con el conjunto de Giráldez. «Vi el partido del jueves, están habituados a jugar partidos continuos. Tienen una plantilla numerosa, con gente joven sumada al primer equipo. Tiene para hacer variantes con gente que no haya jugado tanto. Están haciendo una campaña muy buena, en Europa y en España», explicó el preparador uruguayo antes del último entrenamiento del Oviedo previo a viajar a tierras gallegas.

Preguntado por el partido que espera ante el Celta, Almada dijo en rueda de prensa que el equipo vigués «administra bien la pelota y tiene muy buen juego por dentro», así que será misión del Oviedo «ser agresivo en la recuperación y no distraerse en la defensa del área».

«No me sorprende el rendimiento de Fede Viñas porque lo conozco bien. Es uruguayo y compartí tiempo con él en la liga mexicana, de hecho, lo pedí para Pachuca, aunque lo fichó León. Lo sufrimos como contrario y no me sorprende porque siempre ha mostrado ese nivel», aseguró el técnico oviedista de su delantero titular y máximo goleador del Oviedo con 7 goles.

Los azules son colistas de Primera División con 24 puntos, están a 7 de la permanencia y cada encuentro se ha convertido en una final, algo que Almada naturaliza comentando que «es la realidad que la clasificación te obliga a vivir y que hay que saber administrarse para estar cada fin de semana disponible».

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El técnico no podrá contar para este compromiso con los lesionados Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés y se espera que en Vigo no haga muchos cambios con respecto al que triunfó ante el Sevilla.