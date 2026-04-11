Cómo te echamos de menos

Pocos podían imaginar que a estas alturas del campeonato el Celta echaría tanto de menos a un jugador como Carl Starfelt, que el verano pasado estuvo a punto de marcharse al Como italiano, que pujaba fuerte por su traspaso. El zaguero sueco, sin embargo, se ha consolidado como el más solvente de los centrales célticos y su concurso ha sido clave en la buena temporada que está firmando el equipo de Claudio Giráldez. Su ausencia en las últimas semanas por un problema de lumbalgia se ha hecho notar en el equipo celeste, hasta el punto de encajar 9 goles en los tres últimos compromisos. Con el escandinavo mejora la organización defensiva y los rivales encuentran menos facilidades para el remate. Giráldez espera recuperarlo para la cita del jueves ante el Friburgo, por lo que tampoco estaría mañana en el compromiso contra el Oviedo.

A menos de dos meses de cumplir los 31 años, Carl Anders Theodor Starfelt (Estocolmo, 1995) se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. De hecho, brilla en el Celta tanto como en la selección de su país, que acaba de clasificarse para el Mundial tras ocho años de ausencia. Y en la consecución de esa plaza mundialista fue clave el zaguero celeste, que después de celebrar la victoria europea en Lyon se quedó fuera de la convocatoria de Giráldez para recibir al Alavés debido a unos problemas de espalda.

Ante los babazorros, los célticos tenían encarrilado el partido en el descanso con un 3-0 a favor pero en la segunda parte dejaron escapar los tres puntos tras encajar cuatro goles. En esa derrota ante el Alavés quedó claro el papel fundamental de Starfelt en el sistema defensivo del equipo de Giráldez, pues es el que ordena a sus compañeros y el que más atención presta al juego para anticiparse ante cualquier imprevisto, además de ser un férreo defensor y con un excelente despeje de cabeza.

Al día siguiente, Starfelt se incorporó a la convocatoria de la selección de Suecia, que tenía que afrontar la repesca mundialista. En Vigo esperaban que no jugase, pero en el primer partido ante Ucrania entró en el minuto 37 para suplir a su compañero Isak Hien, que se había lesionado. Los suecos ganaron y días después le esperaba Polonia para jugarse el partido definitivo de esta repesca. El seleccionador de Suecia no dudó en recurrir a Starfelt para vigilar al barcelonista Lewandowski. El céltico disputó el partido completo y celebró la clasificación mundialista de su selección.

Starfelt regresó a Vigo y no pudo incorporarse a los entrenamientos debido a su lumbalgia. No pudo jugar en Valencia, donde el Celta logró una victoria in extremis después de remontar un 0-1 en contra y verse agobiado en los minutos finales tras el segundo tanto rival. En Mestalla también se relevó el déficit defensivo de los célticos sin la presencia del internacional escandinavo.

Giráldez esperaba contar con Starfelt para la cita de Friburgo, pero el sueco no se recuperó a tiempo de su lumbalgia y se quedó en Vigo. En tierras alemanas quedó en evidencia de nuevo que los problemas defensivos del Celta se agudizan sin el sueco, que es de esos futbolistas que hace mejores a sus compañeros. De hecho, su sustituto, Joseph Aidoo, cumplió ante un rival que aprovechó las facilidades que le concedió el rival en la primera parte.

Con esos tres goles del Friburgo, el Celta alcanzaba los nueve en contra en tres partidos, lo que supone una media de tres partidos por jornada. Con esos números, resulta complicadísimo aspirar a una victoria, pues para ello habría que anotar cuatro tantos a favor, como mínimo. Y el equipo vigués no tiene tanta capacidad rematadora como para regalar tantas ocasiones a los rivales. Cómo echa de menos el Celta a Carl Starfelt, que podría volver el jueves.