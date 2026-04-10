Iago Aspas: «El segundo gol nos hizo mucho daño»
El astro moañés recuerda que este Celta puede «plantar cara a cualquier rival»
Iago Aspas comentó tras la derrota en Friburgo que el segundo tanto del equipo alemán hizo «mucho daño» al Celta, al que ve capacitado para levantar la eliminatoria el jueves que viene en Balaídos, en el duelo que arrancará a las siete menos cuarto de la tarde.
«Hoy han sido superiores a nosotros, sobre todo físicamente porque no hemos estado todo lo cómodos que nos gustaría. Hemos tenido diez o quince minutos buenos, del 10 al 25, en el que hemos empezado a soltarnos un poco más, pero el mazazo del segundo gol nos ha hecho mucho daño», indicó a Movistar.
El atacante, que entró en la recta final del encuentro por Ferran Jutglà, no escondió la superioridad del rival, pero avisó de que «quedan 90 minutos en Balaídos» y su equipo ya ha demostrado este curso que puede «plantar cara a cualquier rival».
Aspas pidió «pasar página» y centrarse en el «importante» duelo del domingo contra el Oviedo porque «todos hubiéramos firmado estar sextos en LaLiga, casi con opciones de entrar en Liga de Campeones, y jugando los cuartos de la Liga Europa. Tenemos que ser optimistas con lo que viene y no rendirnos. Esperemos que queden muchas noches por escribir en Europa», manifestó el delantero moañés tras concluir el partido en tierras alemanas.
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