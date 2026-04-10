Claudio Girález: «Hay recursos para darle la vuelta»
El técnico celeste no pone peros a la goleada, pero prononistica «un partido muy distinto» en Balaídos
Claudio Giráldez no da la eliminatoria por perdida, pese al batacazo sufrido en el Europa-Park Stadium frente al Friburgo. «Tenemos soluciones para darle la vuelta al partido», aventuró tras el choque el técnico del Celta , que no puso un solo pero a la goleada recibida por su equipo: «Hemos estado mal, nos han pasado por encima, es una realidad. Han sido mejores, han tenido mucha más intensidad que nosotros. Ganaron duelos, mucho balón dividido. No hemos sido capaces de estar precisos».
El preparador celeste expresó su confianza en que el próximo jueves, en Balaídos, se vea una versión muy diferente y mejorada del Celta. «Creo que en nuestro campo el partido va a ser totalmente distinto. Se vio en la eliminatoria anterior del Friburgo la diferencia que puede haber en este momento de la temporada en casa o fuera. A reponernos, a aprender de muchas cosas que hemos hecho mal, pero confiando mucho en este grupo de jugadores, en nuestra gente y en que quedan 90 minutos en Balaídos».
Giráldez pasa página y piensa en hacer tabla rasa y reponer energías de cara al encuentro de vuelta: «Lo importante ahora es limpiar la cabeza del partido. No soy mucho de entrar al vestuario y dar mensajes colectivos. Hemos hablado individualmente con todos. A recuperarse y saber que no hemos estado bien».
El próximo duelo liguero frente al Oviedo debe ser, según el técnico, el primer paso para reponerse del mazazo. «Es un palo cuando tú tienes una ilusión en el partido y no salen las cosas. No hemos estado bien en ninguna fase del juego. Esto es un palo y vamos a intentar reponernos para el domingo ya competir contra el Oviedo y luego preparar la vuelta como merece la eliminatoria, como merece nuestra gente. Hoy no hemos estado a buen nivel. Esto es fútbol, a veces pasa», apuntó.
En su análisis de lo sucedido, Giráldez lamentó que su equipo entrase «muy mal» en el partido, la poca presencia del Celta en campo rival y el permitir que el rival «jugase cerca de nuestra portería» y reconoció que tempranero gol del Friburgo generó muchas dudas al Celta: «A partir del gol es un mazazo, no estamos bien y ha ido todo cuesta arriba. Contra un equipo tan físico que te defiende a pares, tienes que estar muy preciso».
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