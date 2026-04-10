Borja Iglesias: «Hay que creer, siempre he creído en el equipo»
Confía el atacante compostelano en la reacción del Celta el jueves en Balaídos
El internacional Borja Iglesias aseguró que los jugadores del Celta tienen que creer en la remontada contra el Friburgo pese al 3-0 a favor con el que viajará el equipo alemán a Balaídos.
«Hay que creer, yo siempre he creído en este equipo y hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Esto que estamos construyendo no es solo para hoy. Obviamente queremos ganar siempre, pero estas situaciones duras son las que te hacen crecer y creo que todavía tenemos mucho que decir», afirmó a Movistar.
El delantero compostelano admitió que el partido ha sido «muy duro» porque el conjunto germano tiene «mucha capacidad para ganar duelos», además de que encontró «muy pronto» el gol de Vicenzo Grifo y eso le puso «un pelín más fácil» el encuentro.
Borja Iglesias lanza mensajes de ánimo y confía en la reacción del Celta ante su afición el próximo jueves en Balaídos.«Ellos, en su casa, son un equipo muy fuerte, lo vienen demostrando en la competición europea y en su liga. El vestuario está dolido porque no es fácil asimilar una situación como esta, pero en el fútbol ya hemos visto que todos los equipos tienen su momento en las eliminatorias y estoy seguro de que el nuestro estará ahí y habrá que aprovecharlo», subrayó.
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