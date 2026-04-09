La sonrisa de Jutglá

Ferran Jutglà, transido de tristeza, envuelto en sus desalientos íntimos, regresó a una convocatoria del Celta en Belgrado tras un tiempo de permiso. Ahora, en otra viaje europeo, este de Friburgo, puede palparse su evolución anímica. Jutglà sonríe en cada corrillo e incluso con cada pregunta, junto a Claudio Giráldez, en la sala de prensa. Admite el catalán que esa alegría recuperada para la vida se refleja en el fútbol. Es una de las razones que lo impulsa en el mejor momento de forma desde su fichaje por el Celta. «Estoy bien, estoy feliz, que es lo más importante» y en su caso la repetición no es vicio sino reafirmación. «Tuve unos asuntos que se solventaron y ahora estoy en un momento personal y futbolístico muy bueno».

Jutglà exhibe al fin química con la idea futbolística que le ha querido inculcar Giráldez y su rendimiento goleador también se ha disparado. «Sí que coincide con los goles y a veces, reflexionando, el jugador saca su mejor rendimiento cuando está más libre». Aquel Jutglá desconectado o incómodo, aunque siempre esforzado, se siente ahora útil en cualquier posición, como punta, segundo delantero o partiendo desde la banda: «Con mis condiciones y mi polivalencia intentaré ayudar al equipo donde se me necesite. Me encuentro bien atacando el espacio y recibiendo entre líneas».

Jutglá se muestra conforme incluso con esa gestión tan especial de Giráldez, seguramente única en el fútbol mundial. Son 25 jugadores los que ya han alcanzado o bordean los 700 minutos: «No sé si es tan habitual pero es una manera de trabajar. Tuve una reunión con el mister antes de venir y ya me dijo que le gusta rotar mucho. En mi caso, lo entiendo perfectamente.El grupo está supercontento. Todos saben que si trabajan y están bien, tendrán oportunidades. Todo el mundo se siente importante. Lo relaciono con la calidad humana que tenemos. Somos una piña, vamos a una, y eso es superimportante para conseguir objetivos».

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Lo sabe Jutglà, que compitió por títulos en Bélgica y que es, junto a Marcos Alonso, de los más cuajados en torneos continentales: «Al final Europa es una competición muy bonita y a nosotros nos transmite mucha ilusión. Por mi experiencia en las eliminatorias que he vivido, se decide por detalles. Las pequeñas cosas marcan la diferencia. Tendremos que estar concentrados al 200 % y al mejor nivel y no cometer ningún fallo para llevarnos un buen resultado para el partido de vuelta».