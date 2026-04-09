El Celta desaparece en Alemania ante un Friburgo insaciable

El Celta desapareció por completo en el duelo de ida de cuartos de final de la Europa League frente al Friburgo, disputado en el Europa-Park Stadion (3-0). Los alemanes dominaron el partido de principio a fin ante un conjunto celeste que no disparó a portería. Vincenzo Grifo anotó el primer gol, con un buen tiro, ya en el minuto 10 tras un comienzo arrollador de los locales. El segundo llegó en el 32, a cargo de Niklas Beste; y el tercero, en el 78 después de un córner rematado por Matthias Ginter. Los vigueses deberán transformarse en la vuelta en Balaídos para siquiera hincarle el diente a, quizás, la escuadra más completa a la que se han medido este curso.

El Friburgo salió al césped volcado en ataque y con la posesión absoluta del balón. Ya en el minuto 10, este control se materializó en el tanto inaugural de los alemanes. Vincenzo Grifo, la mayor amenaza local para el Celta, cumplió con las expectivas y firmó un golazo tras un disparo ajustado desde el borde del área.

Tras el mazazo inicial, el Celta consiguió reponerse durante un tramo y hasta recuperó el esférico, pero le duró poco. Los germanos, lejos de atrincherarse, consiguieron ampliar la distancia en el 32. Otra jugada mal defendida y carente de contundencia acabó en las botas del mismo Grifo, que le cedió el cuero desde el flanco derecho a un palmo de la portería a Niklas Beste para que este la empujara a placer en la línea de cal. Johan Manzambi pudo incluso rubricar el tercero, pero se encontró con el poste después de un potente disparo dentro ya de los dominios de Ionut Radu. El conjunto gallego, irreconocible, no tiró ni una sola vez entre los tres palos en los primeros 45 minutos, una sequía que prolongó hasta el pitido final.

La reanudación, a diferencia de lo ocurrido en Mestalla, no trajo consigo una revolución, ni mucho menos. Claudio Giráldez dio entrada a Jones El-Abdellaoui y Fer López ya a la salida de los vestuarios y más tarde probó con las teclas de Matías Vecino, Iago Aspas y Pablo Durán, pero nada funcionó. El Friburgó continuó gobernando la pelota frente a un equipo vigués sin identidad ni físico ni garra. En un balón parado en el 78, el golpe definitivo: Niklas Beste dirigió un saque de esquina a la cabeza de Matthias Ginter, que envió la bola al fondo de las mallas.

🗣️ "Estamos dolidos, pero hay que creer. Este equipo ha demostrado muchas cosas como para hacerlo".



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Antes de la sentencia de Los buitres, el Panda protagonizó un fuerte disparo que se marchó alto, y ya en el 85, Fer López marró una ocasión muy favorable. Mingueza la colgó al área y el canterano celeste, sin marcaje, remató fuera tras un gesto nada ortodoxo. Ya en las postrimerías, Lucas Höler rozó el cuarto tras picar la pelota, en posición escorada, delante del guardameta rumano, pero se topó con el exterior de la madera.

El Celta buscará una remontada más que complicada en el choque de vuelta del próximo jueves a las 18.45 horas en el estadio de Balaídos. Una cita que el celtismo esperaba con toda la ilusión posible -que probablemente vaya recuperando a lo largo de la semana- y así se demostró con una rápida venta de todas las entradas disponibles. Unos días antes, este domingo a las 18.30 h, visitará el feudo celeste el Oviedo.

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«Estamos dolidos, pero hay que creer. Este equipo ha demostrado muchas cosas como para hacerlo y estas situaciones duras son las que te hacen crecer», pronunció Borja Iglesias después del partido. En la misma línea, el capitán Iago Aspas agradeció el aliento de los casi mil celtistas presentes en Friburgo y animó a «ser optimistas con lo que viene y no rendirse».