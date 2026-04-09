El Europa-Park, un infierno verde
El coqueto estadio del Friburgo es uno de los más sostenibles gracias a su techo solar
La normativa de la UEFA concede una hora exacta al equipo visitante sobre el césped del estadio para que realice el entrenamiento previo. Y la cuenta atrás, fijada en los dos marcadores electrónicos del Europa-Park Stadion, se activó en el momento exacto en que se había programado, cuando la plantilla céltica aún no había aparecido sobre el impecable césped. Carreira, el primero en surgir del túnel de vestuarios junto a Pablo Durán, se apresuró al verlo.
–Entramos ya –le anunció a uno de los ayudantes de Claudio.
El Celta despidió a los medios de comunicación, tras los quince minutos abiertos que son preceptivos, jugando al corro. Una imagen de inconsciencia casi infantil pese al ambiente que les espera esta noche. No se engaña Jutglà, que en la visita previa a la cancha se había fijado en que en los dos fondos se han retirado los asientos. «Ya te hace indicar que la gente estará de pie, cantando y animando. Nos tendremos que adaptar y jugar nuestras armas».
Puntualidad y fragor. Disciplina y furia. Las dos pulsiones del alma alemana, como ya pudo Claudio comprobar en el MHP Arena. «Stuttgart ha sido un aprendizaje», asegura el entrenador, confiado en que sus jugadores sepan sobrevivir a ese infierno verde. Porque el Europa-Park, donde los tranquilos ciudadanos de Friburgo se soltarán las riendas, se incluye entre los estadios más sostenibles del planeta con su techo solar de 6.200 módulos, que podría cubrir las necesidades anuales de 1.600 viviendas.Y ahí, sin ahorrar energía, estará un millar celeste. «Te hace sentir el cariño de tu aficion de cerca, aquí tan lejos de Vigo; gente que trabaja, que se gasta su dinero», se enternece Jutglà, que promueve el despilfarro: «Lo mínimo que tenemos que hacer es darlo todo».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles