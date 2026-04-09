Mañana apacible en la idílica Friburgo: 900 aficionados también se citan con la historia

En Friburgo las personas murmullan al hablar y los tranvías se deslizan en silencio. Los niños, sin clase, se recuestan sobre las margaritas de los jardines y los pájaros responden al timbre de las bicicletas. Una ciudad de cuento, que los jugadores del Celta han salido a conocer a media mañana. Ya algunos aficionados los esperaban para la firma y la foto como Santi, un tomiñés naturalmente admirador de su paisano Durán que ha viajado desde Madrid, donde estudia.

Cualquier mañana de partido es siempre engañosamente serena. Más ésta de Friburgo, sin las recomendaciones de seguridad de Belgrado, Salónica o Lyon. Ya de noche se habían poblado las cervecerías del casco antiguo de celtistas. Pero una tensión subterránea, como una vibración, impregna toda la escena. La certeza de que en unas horas, en el Europa-Park Stadion, esa quietud se convertirá en griterío y frenesí.

En la ciudad alemana se reunirán este jueves 900 celtistas: 773 con entrada para la zona visitante del Europa-Park Stadion, 100 para el nivel 1 y 50 de intercambio.

«Ha sido espectacular lo que el celtismo nos ha demostrado; cómo nos ha acompañado en todas las eliminatorias», agradecía la presidenta, Marián Mouriño, antes de que el chárter del equipo partiese desde Peinador. Aunque lejos de los 3.000 de Lyon, la complicación de las combinaciones ensalza la cifra. «Es un destino más complicado por los horarios, los vuelos, y aún así estarán alentándonos 900 personas. Es importantísimo. Sentimos muchísimo cuando están».

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A los viajeros se les ha aconsejado un punto de encuentro, fuera del casco urbano de Friburgo. Desde allí, donde podrán aparcar aquellos que empleen coche de alquiler, se activará un servicio de lanzaderas hacia el estadio a partir de las 18:00. En esta ocasión no se ha remitido ninguna instrucción sobre la indumentaria de los hinchas, a quienes se recomendó no exhibir sus camisetas o símbulos en los tres destinos anteriores.