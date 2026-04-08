Marián Mouriño, ante el partido del Celta contra el Friburgo: «Trabajamos para que esto se pueda repetir más veces»
La presidenta pronostica como acostumbra un 1-2 y agradece una vez más el apoyo del celtismo en un nuevo desplazamiento europeo
Marián Mouriño nos puede disimular el entusiasmo a unas horas de que el Celta afronte la ida de los cuartos de final de la Europa League contra el Friburgo. En Peinador, poco antes de tomar el vuelo, la presidenta aseguraba sentirse «contenta e ilusionada. Al principio no pensábamos estar aquí jugándonos unos cuartos de final y ahora mismo estamos con mucha ilusión, ambición y ganas de que llegue el partido».
Ambiciosa como acostumbra, la presidenta vuelve a apostar (lo ha hecho en casi todos los desplazamientos) por el 1-2 e insiste en que «siempre solimos a ganar y doy por bueno cualquier resultado que sea una victoria».
Valora Marián Mouriño una vez más el hecho de que una vez más una masa importante de aficionados les acompañe en este momento tan importante: «Ha sido espectacular lo que el celtismo nos ha demostrado y acompañado en todas las eliminatorias. Es verdad que es un destino más complicado por horarios y vuelos, pero van a estar novecientas personas alentándonos y eso es importantísimo».
Y ahí cobra especial significación el hecho de mucho de los aficionados pertenezcan a la comunidad emigrante gallega que hay repartida por el centro de Europa: «Ya lo vivimos en la pretemporada porque mucha gente se acercó desde Alemania y Suiza a ver los partidos. Ahora también va a suceder, se van a acercar peñas de allí y es una gran oportunidad de conocernos, de vernos y que nos sientan más cerca».
En un momento tan especial para el club la presidenta destacó el hecho de que el pasado fin de semana el Celta haya certificado su decimoquinta temporada consecutiva en Primera División lo que supone un récord histórico: «Hay que celebrar la permanencia. Quince temporadas seguidas en Primera le dan estabilidad al proyecto. Esta solidez es signa de valorarse».
Insiste la dirigente en que ve al grupo de jugadores muy enchufado («es un grupo muy unido que siente que puede conseguir cualquier cosa, ganar a cualquiera y remontar el partido que sea. Los veo muy bien») y que en el club trabajan todos con la idea de que «esto se pueda repetir más veces».
Sobre otras cuestiones, la presidenta del Celta reconoce que trabajarán con la Liga para que pueda modificarse el horario del partido del Villarreal en caso de que se clasifiquen para las semifinales («esperemos que la Liga ayude a los equipos que juegan en Europa») y sobre algunas decisiones arbitrales comentó que «vemos que el criterio no es único y eso da inestabilidad. Hay que tener criterios comunes y todavía no se ha conseguido en jugadas como las de los pisotones. Nos encontramos con que dependiendo del partido o del árbitro se toman unas decisiones u otras».
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