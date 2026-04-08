Quiero sentirte más cerca: emigrantes en Friburgo

Debiera ser un viaje de alegría, tristeza o contención en las gradas y al regreso, según lo dicte el partido. Pero también de disfrute en las calles y de emoción a flor de piel. Así lo esperan al menos en el Celta después de varios desplazamientos marcados por las precauciones, como Belgrado y Salónica aunque finalmente no se produjesen percances, y Lyon, donde varios hinchas célticos recorrieron un barrio con actitud violenta y uno de ellos resultó apuñalado. El entorno y el clima previo auguran al menos un clima más benevolente.

El director de seguridad del club celeste, Enrique Díaz Sanisidro, coordina el dispositivo con sus ayudantes y con una pareja de la Policía Nacional, en permanente comunicación con las autoridades alemanas. Ellos se encargarán de velar por el bienestar de los 900 aficionados celestes que se desplazan a Friburgo: 773 con entrada para la zona visitante del Europa-Park Stadion, 100 para el nivel 1 y 50 de intercambio.

Marián Mouriño, junto a sus padres, en Peinador. / Marta G. Brea

“Ha sido espectacular lo que el celtismo nos ha demostrado; cómo nos ha acompañado en todas las eliminatorias”, agradecía la presidenta, Marián Mouriño, antes de que el chárter del equipo partiese desde Peinador. Aunque lejos de los 3.000 de Lyon, la complicación de las combinaciones ensalza la cifra. “Es un destino más complicado por los horarios, los vuelos, y aún así estarán alentándonos 900 personas. Es importantísimo. Sentimos muchísimo cuando están”.

A los viajeros se les ha aconsejado un punto de encuentro, fuera del casco urbano de Friburgo. Desde allí, donde podrán aparcar aquellos que empleen coche de alquiler, se activará un servicio de lanzaderas hacia el estadio a partir de las 18:00. En esta ocasión no se ha remitido ninguna instrucción sobre la indumentaria de los hinchas, a quienes se recomendó no exhibir sus camisetas o símbulos en los tres destinos anteriores.

El análisis apunta a una jornada serena. No existen altercados previos (como en Vigo ante el Lyon) ni conflictos históricos que se hayan enquistado. Y en esa geopolítica de los ultras futbolísticos, los de ambos bandos se proclaman de izquierdas. En el Europa-Park Stadion se ha producido alguna actividad de bengaleo, pero en partidos contra rivales tradicionales de la Bundesliga.

Para el Celta será especial la presencia de emigrantes. Medio centenar de miembros de la Peña Celtista Die Himmelblauen han anunciado su presencia, más los gallegos o descendientes de gallegos que acudan por su cuenta. Friburgo, capital de la Selva Negra, una acogedora urbe de casas y edificios bajos, los recibirá con su ciudadanía recostada sobre los jardines para aprovechar la temperatura primaveral. “Ya lo vivimos en la pretemporada. Fue muy bonito. Muchísima gente se acercó de Alemania, de Suiza… Ahora también, algunas peñas nos acompañarán”, destaca Marián Mouriño. “Es una forma también de conocerlos, de vernos y de que nos sientan más cerca”.